부산시, 해양과학기술 산학연 협력센터 입주기업 모집

기업 R&BD 사업화 적극 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해양수산 인공지능(AI)·디지털 전환을 선도할 '해양과학기술 산학연 협력센터' 개관을 앞두고 첫 입주기업을 모집한다.
시는 다음달 21일까지 영도 동삼혁신지구 해양클러스터 내 조성 중인 협력센터 입주기업 21개사를 공개 모집한다고 26일 밝혔다.
협력센터는 전국 최초의 해양수산 AI·데이터 기반 산학연 협력 플랫폼으로, 2026년 하반기 개관 예정이다. 부산테크노파크와 한국해양수산개발원이 공동 위탁 운영을 맡는다.
센터는 해양 분야 기업의 연구개발(R&D)과 실증, 기술사업화를 연계 지원하는 원스톱 성장 플랫폼으로, 클러스터 내 연구·산업 인프라를 활용해 기업 수요 기반의 알앤비디(R&BD) 사업화를 뒷받침한다.
모집 대상은 해양수산발전기본법에 따른 해양과학기술 및 해양수산 분야 중소·중견기업이며, 해양 AI 데이터·딥테크 등 첨단 해양산업 기업은 우대한다. 임대 기간은 최초 3년으로, 성과평가에 따라 최대 7년까지 연장할 수 있다.
입주기업에는 연구개발실, 코워킹 스페이스, 회의실, 세미나실 등 다양한 협업공간이 제공된다. 또 2027년부터 해양항만 인공지능 전환(AX) 실증센터 등 첨단 인프라가 단계적으로 구축될 예정이어서 AI 융합 기업의 실질적 기술개발 지원이 기대된다.
접수는 다음달 21일 오후 6시까지 이메일로 받으며, 신청서는 부산테크노파크 누리집에서 내려받으면 된다. 부산테크노파크는 입주심의위원회를 구성해 1차 서류심사와 2차 대면심사를 거쳐 4월 중 최종 입주기업을 선정할 계획이다. 선정 기업은 6월 중 입주가 시작된다.
조영태 해양농수산국장은 "이번 모집을 통해 해양산업의 디지털 전환을 가속화하고, 고급 연구 인력 유입과 신규 일자리 창출을 기대한다"며 "센터를 첨단 해양산업의 핵심 거점으로 육성해 부산이 글로벌 해양과학기술 혁신도시로 도약할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
