부산시, 부산항 개항 150주년 기념식…미래 비전 조명

글로벌 해양 허브 도약 준비
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 부산항 개항 150주년을 맞아 항만의 역사와 미래 비전을 조명하는 자리를 마련했다.
시는 26일 오후 2시 부산항국제컨벤션센터에서 '부산항 개항 150주년 기념식'을 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 부산항의 150년 역사를 돌아보고, 미래 해양산업 글로벌 허브도시로의 도약을 준비하기 위해 마련됐다.
기념식에는 박형준 부산시장을 비롯해 조승환 국회의원, 김성범 해양수산부 장관 직무대행, 송상근 부산항만공사 사장, 최도석 부산시의회 해양도시안전위원장, 양재생 부산상공회의소 회장, 임기택 국제해사기구(IMO) 명예사무총장 등 주요 해양·항만 인사가 참석한다.
행사는 타임캡슐 봉안식, 타북, 공로패 및 표창 수여, 주제시 낭독, 부산항 개항 150주년 약사 상영 등의 순서로 진행된다. 부산해사고와 한국해양대 학생이 참여하는 타임캡슐 봉안은 '부산항의 미래를 다음 세대와 함께 준비한다'는 상징적 의미를 담고 있다.
이번 기념행사는 부산시, 부산지방해양수산청, 부산항만공사가 공동 주최하고 부산항발전협의회가 주관하며, 해양수산부가 후원한다. 부대 행사로는 26~27일 양일간 ▲제2회 친환경 북극항로 포럼 ▲부산항 개항 150주년 학술심포지엄이 열려 부산항의 역사적 의미와 미래 발전 방향을 논의할 예정이다.
박형준 시장은 "부산항은 150년간 대한민국을 지켜낸 생존의 항구이자, 경제 대국으로 이끈 기회의 항구였다"며 "부산항을 미래 해양 질서를 선도하는 글로벌 메가포트로 성장시켜 부산의 해양도시 위상을 한층 높이겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com