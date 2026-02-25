[프로농구] '안혜지 3점슛 6방 폭발' BNK, 우리은행 꺾고 4위 탈환

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자·한지용 인턴기자 = 부산 BNK가 아산 우리은행을 제압하며, 4위 탈환에 성공했다. 우리은행은 4연패에 빠졌다.
BNK는 25일 아산 이순신체육관에서 열린 BNK 2025-2026 여자프로농구 정규리그에서 우리은행에 66-56로 승리했다.
BNK는 시즌 13승(15패)째를 거두며 한 경기 덜 치른 우리은행(12승 15패)을 제치고 4위에 자리했다. 3위 용인 삼성생명(13승 13패)과의 격차는 1경기 차다.
김소니아는 2쿼터까지 12점을 올리며 팀의 공격을 이끌었지만, 3쿼터 초반 5반칙으로 퇴장당했다. 대신 안혜지가 3점슛 6개 포함 20점을 기록했고, 이소희 역시 14점을 넣으며 팀 승리에 힘을 보탰다.
우리은행 김단비는 21득점 12리바운드 6어시스트를 기록하며 분전했지만 팀 패배를 막지 못했다.
경기 초반 1쿼터 BNK가 16-13으로 앞섰다. 김소니아는 8점을 기록하며 1쿼터 팀 득점의 절반을 책임졌다. 2쿼터는 9점을 넣은 김단비를 앞세워 우리은행이 15-11로 앞서며고, 전반을 28-27, 1점 차 리드로 마쳤다.
3쿼터 초반 김소니아가 5반칙으로 퇴장당했지만, 되려 BNK가 흐름을 가져왔다. 3점슛 3개를 성공시킨 안혜지를 앞세운 BNK가 앞섰다. 4쿼터 역시 안혜지의 3점포 2방이 터졌고, BNK가 끝까지 주도권을 잡으며 66-56으로 경기를 마쳤다.
BNK는 4위를 탈환하며 좋은 분위기 속에서 A매치 휴식기를 맞이 한다. WKBL은 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 월드컵 최종 예선을 위해 28일부터 23일간 리그를 중단한다.
