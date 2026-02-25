진주 K-기업가정신재단, 남명 아카데미 세미나 개최

남명의장대상 등 시상식과 세미나
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 진주 K-기업가정신재단은 24일부터 25일까지 이틀간 남명 K-기업가정신 아카데미 회원 40여 명을 초청해 남명 사상 탐방과 학술포럼을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 국제 K-기업가정신학회(ISKE)가 주최하고 남명 K-기업가정신 아카데미와 진주 K-기업가정신재단이 공동 주관했다.
지난해 6월 출범한 남명 K-기업가정신 아카데미는 남명 사상을 기반으로 한 K-기업가정신 이론 정립과 실천 확산을 추진하는 전국 400여 명 교육 공동체다.
참가자들은 24일 산청·의령·합천을 거쳐 진주 지수면 남명 조식 선생 탄생지와 LG·GS·삼성·효성 4대 기업 창업주 생가를 탐방했다. 우국애민과 사업보국 정신이 현대 기업가정신으로 계승되는 흐름을 체감했다.
25일 수료식에서는 세계중소기업학회(ICSB)·ISKE·남명 아카데미가 공동 수여하는 시상식이 열렸다. 백산 안희제 후손 안재욱 씨가 남명의장대상을, 김덕환 교수('만회유고 K-기업가정신 연구')가 남명아카데미 최우수 연구자상을 받았다.
이어 학술세미나와 워크숍이 'K-기업가정신 원류(義와 의병·의장·독립운동·K-기업가정신)' 주제로 열렸다. 반성식 한국글로벌기업가정신연구원 이사장이 좌장으로 논의를 이끌었다.
강신웅 경상국립대 명예교수(남명사상과 진주정신)·이돈희 인하대 교수·이장섭 전남대 글로벌한상연구원장·이승우 전남대 명예교수 등이 인문학 토대와 글로벌 경제를 아우르는 연구를 발표했다.
조규일 진주시장은 "4대 창업주 인간 중심 경영철학이 LG·GS·삼성·효성 세계 기업 탄생 근본"이라며 "현장 실천으로 대한민국 변화 이끌어달라"고 당부했다.
김기찬 회장은 "남명 경의 철학에서 실학·한국형 경영·창업정신으로 이어지는 K-기업가정신 계보 체계화"라며 "인문·경영 아우르는 글로벌 교육 플랫폼으로 발전시키겠다"고 전했다.
