의령군 '리치리치페스티벌' 축제콘텐츠 대상 2년 연속 수상

부자 스토리텔링과 나눔 가치 반영

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군은 지역 대표 축제인 '의령리치리치페스티벌'이 한국축제콘텐츠협회 주최 '제14회 대한민국 축제콘텐츠 대상'에서 2년 연속 대상을 수상했다고 25일 밝혔다.

오태완 경남 의령군수(가운데)가 대표 축제인 '의령리치리치페스티벌'이 (사)한국축제콘텐츠협회가 주최하는 '제14회 대한민국 축제콘텐츠 대상'에서 2년 연속 대상을 알리는 현수막을 선보이고 있다.[사진=의령군] 2026.02.25

축제 전문가와 감독, 언론인으로 구성된 심사위원단은 의령만의 차별화된 '부자 스토리텔링'을 높이 평가했다. 단순한 즐길 거리를 넘어 사회적 메시지를 담아낸 점이 좋은 점수를 받았다.

올해 심사에서 특히 주목받은 부분은 '부자의 습관' 중 '나눔과 선한 영향력'을 축제 프로그램 전반에 반영한 점이다. 의령군은 솥바위 전설과 이병철 회장의 생가 등 지역 자원을 활용해 방문객들에게 '진정한 부자는 나눔을 실천하는 사람'이라는 메시지를 전달했다.

최근 리치리치페스티벌은 학부모들 사이에서 경제·인성 교육을 접목한 축제로 관심을 얻고 있다. '리치 머니 플레이' 등 어린이 대상 체험프로그램은 올바른 경제관념과 나눔의 가치를 배울 수 있는 콘텐츠로 호응을 얻고 있다.

군 관계자는 "2년 연속 수상은 축제가 지향해 온 가치와 방향성이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 가족이 함께 즐기면서 의미를 나눌 수 있는 프로그램을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

지난해 열린 제4회 축제에는 4일간 34만여 명이 방문해 약 163억 원의 직접 경제효과를 거뒀다. 군은 오는 10월 개최되는 제5회 축제에서 프로그램 완성도를 더욱 높일 계획이다.

