거창군, 지자체 혁신평가 우수기관 선정…조직문화 개선 결실

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군은 2025년 지방자치단체 혁신평가에서 우수기관으로 선정됐다고 25일 밝혔다.
행정안전부가 주관한 이번 평가는 전국 243개 지자체를 대상으로 혁신역량, 혁신성과, 자율지표 등 10개 분야를 심사했다. 군은 기관장 혁신리더십, 민관 협력, AI·디지털 서비스, 주민 서비스 개선 등 전 분야에서 높은 점수를 받았다.
군민 행복토크와 전국 최초 민간사업장 중대재해예방 교육과정이 리더십 지표에 반영됐다. 고독사 방지 워터가드, 스마트 셔틀버스 거창안심타요, 공공심야약국·달빛어린이병원 등 생활 밀착 사업도 주목받았다.
조직문화 개선 부문에서는 비상·당직근무 통합, 저연차공무원 안식휴가 신설, 지식행정 노하우집 배포 등이 성과로 인정됐다.
구인모 군수는 "이번 성과는 군민과 소통하는 행정 혁신 실현을 위해 전 직원이 노력한 결과"라며 "앞으로도 군민의 의견을 행정에 충실히 반영하고 변화하는 환경에 맞춰 책임 있는 행정을 추진해 나가겠다"고 말했다.
