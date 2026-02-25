밀양시, 사명대사 역사·문화권 활성화 연구용역 착수

공모사업 활용 밀양 정체성 확립
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 사명대사 역사·문화권 활성화 전략 수립에 나섰다.
밀양시는 25일 시청 민원접견실에서 '사명대사 역사·문화권 활성화 지역특화 발전 전략 수립 연구 용역' 착수보고회를 개최했다고 밝혔다. 시장과 부시장, 도의원 등 12명이 참석해 용역 과업 방향과 타 지자체 사례를 논의했다.
이번 용역은 사명대사 생가지, 홍제사, 표충사 등 개별 유적을 하나의 역사·문화권으로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 임진왜란 승병장 사명대사의 평화·외교 상징성을 재조명하며 교육·체험 콘텐츠와 인문 정신 계승 프로그램을 개발한다.
시는 학술 기반 스토리텔링과 디지털 콘텐츠를 통해 체류형 관광 모델을 구축하고, 청소년·공무원 대상 맞춤 교육을 추진한다. 이를 밀양 전역 자원과 연계한 발전 모델을 제시할 계획이다.
용역 결과를 중앙부처 공모사업과 국비 확보 자료로 활용한다.
시 관계자는 "사명대사 활성화 사업은 단순한 시설 확충이 아니라 밀양의 정체성과 미래 성장 방향을 설정하는 중요한 출발점"이라며 "밀양 전역을 아우르는 통합적 발전 전략을 마련하겠다"고 말했다.
