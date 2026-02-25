경남도, 학부모 100여명과 지역인재 양성 정책 논의

시군 협의 후 실행 방안 및 예산 검토
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 학교운영위원장과 학부모 100여 명을 초청해 지역인재 양성 정책을 논의했다.
도는 25일 도청 대회의실에서 '지역 상생 교육 거버넌스 간담회'를 열었다. 이번 간담회는 도 정책 공유와 현장 의견 수렴을 통해 실질적 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
박완수 지사는 "교육은 지역과 나라 미래를 준비하는 핵심 과제"라며 "아이들이 경남에서 꿈을 키우도록 지역사회가 책임을 나눠야 한다"고 강조했다. 이어 "학습은 교육청 몫이지만 안전한 성장 환경 조성은 도의 책무"라며 "청년 유출 문제도 교육과 연결돼 중·고등학교부터 지역 미래 설계 인식을 심어야 한다"고 밝혔다.
박 지사는 "오늘 현장 의견을 듣고 도 역할 모색하겠다"며 지원 기준 조정과 예산 검토를 약속했다. 자유토론에서는 교육 바우처 금액 현실화와 학부모 맞춤 프로그램 확대가 주요 건의사항으로 제기됐다.
참석자들은 물가 상승에 따른 학년별 지원 조정과 특화 프로그램 운영을 요구했다. 이에 박 지사는 "시군 협의 통해 실행 방안 마련하고 추가경정예산도 검토하겠다"고 응했다.
도정 성과로 다함께 돌봄센터 61곳 확대, 학교급식비 2444억 원 지원, 학교폭력 예방 전담경찰 84명 배치, 라이즈 사업 1162억 원 지원 등을 소개했다. 도는 제기된 의견을 분류해 후속 조치하고 상시 소통 체계를 강화한다는 방침이다.
