전남도-대한민국헌정회, 유해 외래어종 퇴치 업무협약

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 25일 국회 헌정회관에서 대한민국헌정회와 토종 어종을 위협하는 블루길·배스 등 생태계 교란 외래어종 퇴치와 자원화를 위한 업무협약을 했다.
협약식에는 김영록 전남도지사, 대한민국헌정회 정대철 회장, 여상규 사무총장, 권노갑 고문, 김성호 대변인, 신문식 공익사업위원장 등 30여 명이 참석했다.
블루길과 배스는 하천과 저수지 등 내수면 생태계에서 토종 치어·새우류 등을 무분별하게 포식하며 먹이사슬을 교란하는 대표 외래어종이다. 지속적인 포획과 관리가 필요하지만 그동안 포획 장려금 등 단편적 지원에 머물러 상시 퇴치와 처리 기반 구축에 한계가 있다는 지적이 제기됐다.
특히 생태계 교란어종은 포획 이후 처리·활용 체계가 부족해 현장 부담이 반복되고 예산 규모 또한 제한적이어서 장기적으로 추진하기 어려운 실정이다.
이에 따라 전남도와 헌정회는 '포획–수매–처리–자원화'로 이어지는 선순환 구조를 마련해 생태계 복원과 지역경제 활성화를 함께 추진하기로 했다.
이번 협약에 따라 두 기관은 ▲생태계 교란 외래어종 포획·수집 협업체계 구축 ▲포획 어종 수매 및 처리 기반 마련을 위한 사업예산 확보 ▲수매 어종의 어분·펫푸드·비료 등 사료·퇴비화(자원화) 시범시설 조성 ▲청소년 생태 체험학습 프로그램 등 교육·체험 연계형 신규사업 발굴 ▲낚시·체험 등 생태관광 모델 개발 등을 함께 추진할 예정이다.
김영록 지사는 "이번 협약은 생태계 교란어종 문제를 단순 포획에 그치지 않고 자원화와 지역관광·교육으로 확장하는 실질적 전환점"이라며 "시군, 환경단체와 함께 현장 적용이 가능한 모델을 만들어 생태계 회복과 지역경제에 동시에 기여하도록 하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com