고준호 경기도의원, 운정신도시 초교서 교육환경 점검

파주 개교 예정 6개교 준비 상황 꼼꼼히 청취
운정신도시 권역 분석·중장기계획 필요 강조
[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 경기도의회 고준호 의원(국민의힘·파주1)은 25일 파주시 와동초등학교를 방문해 3월 개학을 앞두고 교육환경 전반과 학교 시설 개선 사항을 점검하고 주요 현안에 대해 논의했다.
이번 방문은 와동초등학교에서 진행 중인 시설공사(▲교실 증축사업 ▲급식실 승강기 증축공사 ▲석면 해체 및 무석면 텍스 설치공사 ▲냉·난방기 교체공사 등)의 추진 상황을 확인하고, 파주시 내 개교 예정인 6개교의 개교 준비현황, 운정신도시 내 과밀·과소학교 문제를 논의하기 위해 마련됐다.
고준호 의원은 "3월 개학을 앞두고 아이들이 안전하게 등·하교할 수 있는 환경이 제대로 조성됐는지 직접 확인하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "작은 위험 요소 하나라도 놓치지 않도록 지속적으로 현장을 점검하겠다"고 강조했다.
이날 고 의원은 '힐스테이트 더 운정' 입주 시기에 학생 수 증가가 예상됨에 따라 기부채납 방식으로 추진 중인 교실 증축 공사 현장도 함께 살폈다. 해당 공사는 수업 차질과 학생 안전 위험을 최소화하기 위해 겨울방학 기간 중 진행됐으나, 석면 해체 공사와 병행이 어려워 최종 준공은 오는 8월로 예정돼 있다.
이에 대해 "더 운정 입주가 계획됐던 4년 전부터 교실 증축 필요성이 제기됐음에도 불구하고 추진이 지연된 점은 아쉬운 부분"이라며 "신도시 개발에 맞춰 교육 인프라도 보다 선제적으로 준비됐어야 한다"고 지적했다.
이어 3월 개교 예정인 숲노을초등학교, 운정중앙초등학교, 물향기초등학교, 운정중앙중학교, 별하람중학교, 다율고등학교의 안전한 통학환경을 비롯한 개교 준비 사항을 꼼꼼히 청취했다.
고준호 의원은 "운정신도시 내에서도 1지구는 벌써 아동 인구가 감소하고 있는 반면, 2지구와 3지구는 과밀 상태다"라고 설명하며 "운정신도시 내에서도 권역별로 달라지고 있는 연령 구조 변화에 대해 면밀히 예측하고, 이에 맞춘 중장기적인 학급 수 조정과 학교 신·증설, 통학 여건 개선 등 선제적 대응이 시급하다"고 강조했다.
고 의원은 운정신도시의 급격한 인구 유입으로 발생한 과밀학급 문제와 일부 학교의 과소학급 현상에 대해 학교 측과 장시간 의견을 나눴다.
그러면서 "학부모와 학교 현장에서 지속적으로 제기되는 목소리가 경기도 교육 정책과 예산에 실질적으로 반영될 수 있도록 도의회 차원에서 책임 있게 챙기겠다"고 밝혔다.
atbodo@newspim.com