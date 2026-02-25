전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.26 (목)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로야구] 도박 징계에 주전 1·2루수 이탈… 롯데, 개막 전 '내야 대수술'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

1루수 나승엽·2루수 고승민, 불법 도박 징계로 최소 30경기 결장
롯데, 한동희·한태양·박찬형 등 새로운 얼굴로 새 시즌 소화 예정

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 롯데 김태형 감독의 마지막 시즌을 앞두고 가을야구를 꿈꿨던 '거인군단'이 일부 선수들의 '도박장 출입' 여파로 홍역을 앓고 있다. 주전 1, 2루수가 사라지면서 시즌 시작 전부터 위기에 봉착했다.

지난해 롯데는 롤러코스터 같은 한 해를 보냈다. 시즌 초반 박세웅과 터커 데이비슨의 호투를 앞세워 상위권을 지켰고, 전반기를 3위로 마치며 8년 만의 가을야구 기대감을 키웠다. 그러나 8월 들어 데이비슨이 이탈하자 마운드가 급격히 흔들렸고, 12연패 수렁에 빠지며 순식간에 추락했다. 투타 밸런스가 무너진 끝에 최종 순위는 7위. 기대와 아쉬움이 교차한 시즌이었다.

펑고 받고 있는 롯데의 나승엽. [사진 = 롯데]

절치부심한 롯데는 스토브리그에서 변화를 택했다. 새 외국인 원투펀치 제러미 비슬리와 엘빈 로드리게스를 영입해 선발진을 재정비했고, 퓨처스리그를 평정했던 한동희의 복귀로 공격력 강화를 꾀했다.

김태형 감독 역시 "공격력을 극대화한 라인업으로 승부하겠다"라고 공언하며 나승엽(1루)–고승민(2루)–한동희(3루)로 이어지는 타격 중심 내야를 구상했다. 수비 부담은 감수하더라도 화력만큼은 리그 상위권을 노리겠다는 계산이었다.

하지만 대만 타이난 1차 스프링캠프에서 불거진 사건이 모든 계획을 뒤흔들었다. 고승민, 나승엽, 김동혁, 김세민 등 4명이 현지 사행성 오락실을 방문해 전자 베팅 게임을 이용한 사실이 확인된 것이다.

선수들은 해당 시설이 불법인지 몰랐다고 해명했지만, 캠프 전 카지노 등 사행성 업장 이용 시 징계를 받을 수 있다는 교육을 받은 상황이었다. 구단은 14일 이들을 즉시 귀국 조치했고, KBO 클린베이스볼센터에 자진 신고했다.

고승민. [사진=롯데]

KBO는 23일 상벌위원회를 열어 징계를 확정했다. 김동혁에게는 50경기, 고승민·김세민·나승엽에게는 각각 30경기 출장 정지 처분이 내려졌다. 김동혁이 지난해부터 세 차례 같은 장소를 방문한 점이 고려돼 징계 수위가 달라졌다.

이번 조치는 경찰 수사와는 별개로 리그 이미지 실추를 막기 위한 선제적 결정이라는 설명이다. 수사 결과에 따라 추가 제재 가능성도 남아 있고, 구단 차원의 자체 징계 역시 검토 중이다. 아직 구단 자체 징계가 나오지 않았지만 구단 차원에서 '중징계'를 내린다면 이 4명의 출전정지 기간은 더 늘어날 수 있다.

전력 측면에서 타격은 치명적이다. 나승엽과 고승민은 지난해 롯데 내야의 중심이었다. 나승엽은 105경기에서 타율 0.229(328타수 75안타), 9홈런 44타점 OPS(출루율+장타율) 0.707을 기록했다. 2024시즌 타율 0.312(407타수 127안타), OPS 0.880을 찍으며 잠재력을 증명했던 타자라는 점을 감안하면 반등이 기대되던 시점이었다. 여기에 지난 시즌 1루수로 94경기에 출전해 739.1이닝을 소화한 확고한 주전이었다.

2026 시즌 롯데의 1루수로 뛸 예정인 한동희. [사진 = 롯데]

고승민 역시 121경기에서 타율 0.271(469타수 127안타), 4홈런 45타점을 올렸다. 2022년과 2024년 3할 타율을 기록했고, 2024시즌에는 14홈런 87타점으로 확실한 주전 2루수로 자리 잡았다. 2루수로 100경기 이상을 책임질 수 있는 자원이 빠진다는 건 단순 공백 이상의 문제다. 내야 전체 포지션 재편이 불가피해졌기 때문이다.

당장 1루는 한동희가 맡을 전망이다. 최근 스프링캠프에서 1루 수비 훈련에 집중하고 있다. 본래 3루수지만 1루 경험이 전혀 없는 건 아니다. 데뷔 초반과 군 복무 시절, 그리고 지난해 11월 도쿄돔 평가전에서도 1루를 소화했다.

상대적으로 수비 부담이 덜한 포지션으로 이동하면 타격 집중도가 높아질 수 있다는 기대도 있다. 지난 시즌 퓨처스리그(2군)에서 4할 타율과 27홈런 115타점을 기록했던 장타력을 1군에서 재현한다면, 지난해 팀 홈런 최하위(75개)의 약점을 보완할 카드가 될 수 있다.

2026 시즌 롯데의 2루수 유력 후보인 한태양. [사진 = 롯데]

2루는 한태양과 박찬형의 경쟁 구도다. 한태양은 군 복무 후 복귀한 지난 시즌 108경기에서 타율 0.274, OPS 0.745로 인상적인 모습을 보였다. 박찬형 역시 데뷔 시즌 48경기에서 타율 0.341, OPS 0.923을 기록하며 타격 재능을 뽐냈다. 다만 둘 모두 풀타임 주전 경험은 부족하다. 우승 경쟁이 아닌 가을야구를 노리는 팀이라도 부담이 클 수밖에 없는 지점이다.

결국 롯데가 기대할 수 있는 건 내부 경쟁을 통한 시너지다. 한동희의 장타력, 한태양의 안정감, 박찬형의 타격 감각이 맞물려야만 전력 공백을 최소화할 수 있다. 그러나 시즌 초반 30경기 이상을 주전 없이 버텨야 하는 현실은 분명한 리스크다.

김태형 감독의 마지막 승부수로 여겨졌던 시즌이지만 개막도 전에 핵심 내야진이 무너졌다. 가을야구를 향한 롯데의 도전은 시작부터 험로를 예고하고 있다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[갤럭시 언팩] 베일 벗은 갤S26 [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장은 행사 시작과 동시에 환호로 가득 찼다. 갤럭시를 상징하는 사각별이 대형 스크린에 떠오르자 객석 곳곳에서 함성이 터졌고, 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 사장이 무대에 오르자 분위기는 한층 고조됐다. 삼성전자는 이날 갤럭시 S26 시리즈를 공개하며 이를 '3세대 스마트폰'으로 규정했다. 핵심은 '에이전틱 인공지능(AI)'이다. 사용자의 명령을 기다리는 기기를 넘어, 맥락을 이해하고 먼저 예측·제안·행동하는 '행동하는 AI'로의 전환을 공식화했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 발표를 마치고 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com 노 사장은 "모든 획기적인 기술은 처음에는 경이로움으로 등장하지만, 역사를 바꾸는 기술은 인프라가 되면서 조용히 배경으로 스며든다"며 "AI가 지금 바로 그 지점에 서 있다"고 말했다. 이어 "AI는 누구나, 어디서나, 별도의 전문 지식 없이 작동해야 한다"며 "여러분이 인식하기도 전에 필요를 예측하는 스마트폰, 습관을 학습하고 실시간으로 적응하는 스마트폰, 여러분을 대신해 행동하는 스마트폰. 이것이 바로 에이전틱 AI 폰"이라고 강조했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ 행사장 가득 채운 'AI 인프라' 선언 이날 행사에는 북미를 비롯해 유럽·아시아 등 세계 각지에서 온 미디어와 인플루언서, 파트너 등 1400여 명이 참석했다. 행사 시작 1시간 전부터 입구에는 긴 줄이 형성됐고, 참석자들은 스마트폰을 꺼내 들고 무대 연출을 촬영하거나 체험존 동선을 확인하느라 분주했다. 동서양을 막론하고 관람객들은 새로 공개된 기기를 직접 체험하기 위해 발걸음을 재촉했다. 삼성전자는 갤럭시 S26 울트라를 활용해 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 촬영했다. [사진=공동취재단] [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 인파의 모습. 김정인 기자 = 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 케데헌을 연출한 글로벌 영화 감독 매기 강(Maggie Kang)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com 삼성전자는 이번 무대를 글로벌 영화 감독 매기 강과 협업해 연출했다. 매기 강은 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'를 연출한 차세대 크리에이터로, 이번 언팩에서는 크리에이티브 자문으로 참여했다. 행사 기획 단계부터 발표 메시지 구성, 초청장 콘셉트, 무대 연출 요소 등 전반적인 스토리텔링에 관여했다는 설명이다. ◆ '프라이버시 디스플레이' 시연에 박수 이날 가장 큰 반응이 터진 순간 중 하나는 '프라이버시 디스플레이' 시연이었다. 측면에서 화면이 보이지 않도록 제어하는 장면이 공개되자 객석에서는 박수와 환호가 이어졌다. 50대 미국인 남성 스태프는 "미국은 대중교통 이용이 상대적으로 덜하긴 하지만 회사나 차량 이동 중 타인의 시선이 부담스러운 상황은 많다"며 "보호 필름처럼 화면이 어두워지지 않으면서 사생활을 지킬 수 있다는 점에서 혁신적"이라고 평가했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장의 모습. 프라이버시 디스플레이존에 인파가 몰려있다.2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com 에이전틱 AI에 대한 반응도 이어졌다. 삼성 멤버십 프로그램을 통해 행사에 참석한 20대 한국 남성은 "AI가 알아서 행동한다고 생각하면 어렵지 않다"며 "실생활에서 바로 쓰일 것 같고 경쟁사 대비 앞선 느낌이 강하다"고 말했다. 미국 조지아에서 온 삼성 멤버십 참가자는 "나이토그래피는 인플루언서에게 게임체인저가 될 수 있다"며 "작은 스마트폰 하나로 전문가급 영상 촬영이 가능하다는 점이 큰 매력"이라고 밝혔다. 또 다른 20대 미국인 여성 스태프는 "현장에서 나우 넛지 기능은 특히 고령층이나 활동이 어려운 사용자에게도 유용할 것이라는 이야기가 많다"고 전했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 S26 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 버즈4 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ '3세대 스마트폰' 비전 공식화 이번 언팩은 AI를 전면에 내세워 '3세대 스마트폰'의 방향성을 공식화한 자리였다. 노 사장은 "AI는 인프라가 되어야 한다"며 "더 많은 사람에게 접근 가능해야 하고(Reach), 누구나 보편적으로 사용할 수 있도록 열려 있으며(Openness), 신뢰를 기반으로 작동해야 한다(Confidence)"고 강조했다. 이어 "보안과 프라이버시를 기본값으로 설계한 AI만이 일상의 기반이 될 수 있다"며 "갤럭시는 책임 있는 AI 경험을 통해 모바일의 다음 단계를 열어가겠다"고 했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com kji01@newspim.com 2026-02-26 07:45
사진
민희진 255억원 포기 이유는? [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 민희진 오케이 레코즈 대표가 25일 오후 서울 종로구 관철동 교원 챌린지홀에서 하이브와의 "255억원을 내려놓는대신 현재 진행중인 모든 소송과 분쟁을 중단하라"는 기자회견을 마치고 차량에서 취재진과 대화하고 있다. 서울중앙지법은 지난 12일 민 대표 등 3명이 하이브를 상대로 제기한 풋옵션 행사에 따른 주식매매대금 청구 소송을 인용하고, 하이브가 민 전 대표에게 255억 원을 지급하라고 명령했으며 하이브는 항소했다. 2026.02.25 yym58@newspim.com   2026-02-25 14:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동