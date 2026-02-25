李대통령 인정한 '강진 반값 여행'…관광산업 대전환 선도 모델

대통령 "강진 '반값 여행' 정책 확대 해야"
[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 이재명 대통령이 관광산업의 '지방 중심 대전환'과 바가지요금 근절을 주문한 가운데 전남 강진군이 이를 가장 먼저 실천해 온 모범 지자체로 부각되고 있다.
이재명 대통령은 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 "관광산업 성장의 과실을 전국 골목상권과 지역 소상공인들이 함께 누려야 한다"며 "강진군의 '반값 여행'처럼 여행비 부담은 덜고 혜택은 지역 소상공인에게 돌아가는 정책을 확대해 가야 한다"고 강조했다.
또 "관광객의 80%가 서울에 편중되는 불균형에서 벗어나 지방 중심의 관광산업 대전환이 이뤄져야 한다"며 "바가지요금, 불친절, 과도한 호객행위 같은 악습은 반드시 뿌리 뽑아야 한다"고 주문했다.
대통령이 전략회의에서 특정 기초지자체의 개별 정책을 콕 집어 언급한 것은 이례적이다. 강진 '반값여행'이 중앙정부가 구상하는 관광정책 패러다임 전환의 대표 레퍼런스로 자리 잡았다는 점을 상징적으로 보여주는 대목이다.
강진군 반값여행은 말 그대로 관광객이 강진에서 사용하는 일정 여행 경비의 절반을 군이 돌려주는 구조다. 숙박·체험·식당·카페·지역 상점 등에서 사용한 금액을 기준으로 1인당 최대 20만 원 한도 안에서 지원해 여행 초입의 비용 장벽을 낮추는 동시에 지역 내 소비를 촘촘히 유도한다.
강진군에 따르면 올해 설 연휴(2월 14~18일) 닷새 동안 강진 주요 관광지를 찾은 방문객은 3만 7058명으로, 전년 설 연휴(2만 7368명)보다 9690명 늘었다. 증가율로는 177%에 달해 짧은 기간에 강진이 '설 연휴 가족 여행지'로 부상했음을 보여준다. 군은 이 같은 급증세가 반값여행 정책과 맞물리며 체류형 관광을 끌어낸 결과로 분석하고 있다.
같은 기간 반값여행에는 2000여 팀이 참여해 숙박·식당·카페·전통시장·체험농가 등 전 분야에서 지역 상권 전반에 체류 소비를 확산시키는 효과를 낳고 있다는 평가다.
한편 정부는 이날 회의에서 '바가지와의 전면전'을 공식 선포하고 바가지요금이 적발될 경우 1회 적발만으로도 즉시 영업정지 등 강력 제재에 나서겠다는 방침을 밝혔다.
