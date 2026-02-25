순순희 지환, 호소력 짙은 감성 '눈을 감아도' 발매

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 노래방 애창곡으로 오랜 시간 사랑받아 온 성유빈의 명곡 '눈을 감아도'가 순순희 지환의 목소리로 새롭게 피어난다.
지환의 목소리로 재탄생한 신곡 '눈을 감아도(2026)'는 어떤 이에게는 이별을 끝내는 위로가 되고, 또 다른 이에게는 사랑을 이어가는 매개체가 되는 곡이다. 누구나 공감할 수 있는 보편적인 감정을 가사에 담아냈으며, 지환의 깊은 울림은 듣는 이로 하여금 각자의 추억을 소환하게 만드는 것이 특징이다.
또한 이번 신곡은 도입부의 절제된 감정선에서 시작해 후렴구에서 폭발하는 정통 발라드의 전개를 가졌으며, 화려하지 않지만 오래 남아 평범한 밤을 한 편의 장면으로 바꿔주는 멜로디가 돋보인다.
이번 작업에는 순순희의 데뷔곡인 '참 많이 사랑했다'를 함께했던 가수 겸 프로듀서 '피아노맨'이 편곡에 참여해 의미를 더했다. 오랜 시간 맞춰온 호흡을 바탕으로 원곡의 감성을 유지하면서도 지환만의 색채를 입혀 한층 완성도 높은 곡으로 탄생시켰다.
그룹 순순희는 '서면역에서', '전부 다 주지 말걸', '큰일이다', '해운대' 등 다수의 히트곡으로 '음원 강자'로서의 입지를 다져왔다. 특히 특유의 호소력 짙은 보이스와 섬세한 표현력을 가진 멤버 지환은 '슬픈 초대장'에 이어 이번 신곡을 통해 발라드 강자다운 면모로 리스너들의 감성을 자극할 예정이다.
순순희 지환의 신곡 '눈을 감아도(2026)'은 25일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.
