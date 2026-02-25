闵熙珍：愿放弃看跌期权换HYBE终止和NewJeans诉讼

纽斯频通讯社首尔2月25日电 韩国前ADOR代表理事、现OK Records代表闵熙珍25日举行记者会，提议以放弃规模达255亿韩元（约合人民币1.2亿元）的看跌期权权利为条件，要求HYBE终结与女团NewJeans相关民事和刑事诉讼。

韩国前ADOR代表理事、现OK Records代表闵熙珍25日在首尔市钟路区举行记者会。【图片=纽斯频通讯社】

闵熙珍当天在首尔钟路区某处举行记者会，公布其与HYBE围绕看跌期权纠纷的一审胜诉结果及未来计划。

此前，首尔中央地方法院民事合议庭12日对HYBE与闵熙珍股权诉讼案一审宣判。法院判定HYBE主张的股东协议解除无效，闵熙珍行使股票看跌期权的行为合法，HYBE需支付约255亿韩元并承担全部诉讼费用。

HYBE对判决结果不服，已提交上诉。同时，针对判决要求向闵熙珍支付255亿韩元的裁决，HYBE申请了停止强制执行禁令，并于本月23日获法院采纳。

闵熙珍在记者会上说："我决定将胜诉后应得的256亿韩元用以交换另一种价值。这笔款项对大多数人而言，即使付出一生也难以企及，对我来说同样弥足珍贵。但我更迫切希望得到的是远比这笔巨款更重要的价值，因此向HYBE提出有意义的提议。让我做出这一决定的原因正是NewJeans成员们"。

闵熙珍进一步表示，以放弃256亿韩元看跌期权为代价，要求HYBE立即停止目前正在进行的所有民事及刑事诉讼。这一提议不仅关乎个人，也包括终止针对NewJeans成员、外包合作伙伴、前ADOR员工以及在这场纷争中受到伤害的粉丝群体。

闵熙珍强调，只有这些诉讼纠纷得以终结，才能不再产生无谓杂音，波及艺人及其家属和粉丝。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社