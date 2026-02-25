"별 추가·녹색 염색·유니폼 1000벌"…공약으로 포문 연 K리그1 개막

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 프로축구 K리그1이 겨울잠에서 깨어나 28일 2026시즌 대장정의 막을 올린다. 지난 시즌 통합 우승을 차지한 전북 현대가 2연패에 도전하며, 대전하나시티즌과 울산 HD 등이 우승 경쟁을 예고한다.
25일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔. K리그1 2026 개막 미디어데이에서 새 시즌 판도를 가늠할 감독들의 출사표가 이어졌다.
지난해 정규리그와 코리아컵을 모두 제패한 전북은 거스 포옛 감독이 떠난 뒤 김천 상무에서 지도력을 인정받은 정정용 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 겨울 이적 시장에서는 검증된 스트라이커 모따를 영입해 공격력을 보강했고, 김승섭 등 이른바 '정정용 사단' 자원들이 합류했다.
'새로운 별'을 시즌 슬로건으로 내건 정 감독은 주장 김태환의 유니폼에 새겨진 별을 가리키며 "올해 그 옆에 별 하나를 더 달겠다"며 2연패 의지를 분명히 했다. 이어 "우승 경쟁 팀을 반드시 잡아야 원하는 바를 이룰 수 있다"며 경쟁 구도에 대한 자신감도 내비쳤다.
흥미롭게도 12개 구단 감독들 사이에서는 전북이 아닌 대전을 유력 우승 후보로 꼽는 목소리가 적지 않았다. 정경호 강원FC 감독은 "대전이 큰 투자를 하고 있다"며 황선홍 감독을 공개 응원했다. 박태하 포항 스틸러스 감독 역시 "부담을 져야 할 자리에 있다"며 대전을 우승 후보로 지목했다.
황선홍 감독은 "모든 팀의 표적이 된다는 건 쉽지 않지만, 응원해주시니 우승으로 보답하겠다"고 받아쳤다. 녹색 넥타이를 매고 등장한 그는 "우승하면 녹색으로 머리를 염색하겠다"는 공약을 내걸어 분위기를 달궜다.
'명가 재건'을 목표로 내건 울산도 의지를 드러냈다. 구단 레전드 출신 김현석 감독은 베테랑 수비수 정승현과 함께 무대에 올랐다. 시즌 목표를 묻는 질문에 김 감독이 마이크를 넘기자, 정승현은 "우승을 목표로 하겠다. 달성하면 감독님이 제 유니폼 1000벌을 팬들께 사주실 것"이라고 공약을 걸었다. 김 감독은 박수로 화답하며 각오를 대신했다.
2026시즌 K리그1은 디펜딩 챔피언 전북의 수성, 대전의 도전, 울산의 반격 구도가 맞물리며 어느 해보다 치열한 우승 경쟁이 예고된다.
