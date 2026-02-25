남도영화제 시즌3, 2027년 장흥서 열린다

[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도와 장흥군, 전남영상위원회가 국내 유일의 시즌제 영화제인 '남도영화제 시즌3' 개최지를 장흥군으로 확정했다.
남도영화제집행위원회와 전남영상위원회는 25일 장흥군청 대회의실에서 개최지 선정 발표식을 열고 2027년 장흥에서 시즌3 영화제를 개최한다고 밝혔다.
이날 행사에는 강효석 전남도 문화융성국장, 최수종 남도영화제 집행위원장, 김성 장흥군수를 비롯해 지역 인사와 관계자 등 100여 명이 참석했다.
발표식에서는 시즌3 추진 방향과 함께 2026년에 열릴 '프레(Pre) 행사' 계획도 공개됐다. 프레 행사는 지역 협력 체계 구축과 장흥 특성을 반영한 연계 프로그램 및 야외 상영을 통해 본 행사 분위기를 미리 조성할 예정이다.
남도영화제는 전남 22개 시·군을 순회하며 개최되는 시즌제 영화제로, 지역을 영화제의 주체로 삼아 문화·역사·장소성과 지역민의 이야기를 반영하는 프로그램을 운영해 왔다. 2023년 시즌1 순천, 2025년 시즌2 광양 개최를 통해 지역성과 예술성을 결합한 로컬 영화제 모델을 구축했다.
시즌3 개최지 장흥은 전국 최초 문학관광기행특구로 지정된 지역으로, '노벨문학도시 장흥'을 내세워 문학 중심의 문화·관광 발전을 추진 중이다. 영화제는 장흥의 문학적 서사와 정서를 영화적 상상력으로 확장하는 기획을 선보일 예정이다.
또한 영화·드라마 촬영지로 주목받는 옛 장흥교도소(빠삐용zip) 등 지역 영상문화 자산을 적극 활용해 장흥만의 차별화된 영화제를 구현할 방침이다.
최수종 집행위원장은 "장흥의 문화적 자산이 영화와 결합해 새로운 도약의 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
김성 군수는 "노벨문학도시 장흥의 이야기가 영화 콘텐츠로 확장되길 바란다"고 밝혔다.
남도영화제 시즌3와 2026년 프레 행사 세부 일정은 공식 누리집과 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.
ej7648@newspim.com