数据：韩出生人口增幅创15年来新高 总合生育率升至0.8

纽斯频通讯社世宗2月25日电 数据显示，去年韩国新生儿增加规模超1.6万人，创15年来最大增幅。总和生育率为0.8，较前一年上升0.05。有声音指出，韩国的"低生育率"问题正在改善。

【插图=AI生成】

据国家数据处25日公布的《2025年人口动向调查：出生与死亡统计》（初步数据），去年新生儿数为25.45万人，同比增加1.61万人（6.8%）。总和生育率（平均每名女性一生预期生育的子女数）为0.8，比前一年的0.75上升0.05。

分析认为，新冠疫情后骤降的新生儿数已进入恢复阶段。新生儿数从2019年的30.2676万人骤降至2020年的27.2337万人，跌幅达10%。2021年（26.562万人）、2022年（24.9186万人）和2023年（23.0028万人）连续创历史新低。

但2024年（23.8317万人）成功反弹后，去年增幅扩大，恢复至25万人。尽管仍比疫情前的2019年（约30.27万人）少约4.8万人，但跌幅缩减明显。

"结婚未满2年"家庭的新生儿增加，创2012年以来首次。该时间段的新生儿数为8.7248万人，比前一年增加8100人（10.2%），占比为36.1%。这一增幅高于"2-5年"（4.7%）和"5年以上"（6.1%）婚龄段的新生儿增长率。

调查还显示，虽然20岁出头及以上的所有年龄段生育率均有提升，但增长主要由30多岁女性带动。产妇平均生育年龄为33.8岁，同比上升0.2岁；头胎平均生育年龄为33.2岁，上升0.1岁。35岁及以上高龄产妇的新生儿占比为37.3%，同比上升1.4个百分点。

去年总和生育率（0.8）虽较前一年有所改善，但与国际相比仍处低位。经合组织（OECD）成员国平均总和生育率为1.43（基于2023年数据），韩国仅为平均水平的一半。头胎生育年龄也高于OECD平均值的29.5岁。

去年自然人口增长（出生减死亡）为-10.8931万人，较前一年（-12.252万人）跌幅缩小约1.1300万人。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社