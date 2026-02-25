서울시, 양자산업 전주기 육성 착수…AI·바이오 융합 '글로벌 퀀텀 허브' 도약

전체기사 최신뉴스 GAM
2027년 홍릉R&D센터·2030년 서울퀀텀허브 개관
교육 프로그램 고도화, 중소기업 연구개발 지원 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 양자기술을 중심으로 인프라 구축, 전문인력 양성, 연구개발(R&D)·사업화 지원, 글로벌 협력 네트워크까지 연계한 전주기 산업 육성체계를 본격 가동한다고 25일 밝혔다. 양자기술을 인공지능(AI), 바이오, 금융 등 핵심 산업과 연계해 서울을 글로벌 양자산업 허브로 도약시키겠다는 구상이다.

양자기술은 초고속 연산, 초정밀 센싱, 절대 보안 통신 등 기존 정보기술의 한계를 극복하는 차세대 핵심 기술로, 다양한 산업과 결합해 새로운 산업 패러다임을 창출할 '게임체인저'로 평가받고 있다. 시는 '양자전환' 전략을 통해 이러한 기술적 변화를 산업 전반의 구조적 전환으로 연결하고, 미래 신산업 창출을 위한 경쟁력 강화에 힘쓸 계획이다.

시는 양자산업 인프라 구축, 전문인력 양성, R&D·기술사업화 지원, 산·학·연 협력 네트워크 강화를 핵심으로 한 종합 육성 정책을 추진하고 있다. 향후 5년간의 정책 방향을 담은 '서울시 양자기술산업 중장기 발전전략'을 마련할 계획으로, 이는 2025년 제정된 '서울시 양자산업 육성 지원 조례'를 기반으로 한다.

(가칭) 홍릉R&D지원센터(2027년 6월 개관) [자료=서울시]

'(가칭)홍릉R&D지원센터'는 지난해 5월 착공해 2027년 6월 개관을 목표로 조성 중이다. 이 센터는 양자소자 패키징실, 기업 입주공간, 강의실, 컨퍼런스실 등을 갖춘 개방형 연구거점으로 기능할 예정이다.

또 2030년 개관을 목표로 하는 양재 '(가칭)서울퀀텀허브'는 양자 하드웨어, 소프트웨어, 알고리즘을 통합 실증하는 테스트베드로 조성된다. '서울AI허브'와의 연계를 통해 양자–AI 융합 응용 서비스를 발굴할 계획이라고 시는 덧붙였다.

시가 2024년부터 운영하고 있는 '서울퀀텀캠퍼스'는 양자기술 기반의 사업화 인재 양성을 목표로 한 국내 최초의 전문 교육과정이다. 이 프로그램은 산업전문과정과 시민 체험형 겨울캠프 등으로 구성된다.

시는 무엇보다 교육 프로그램의 고도화와 수료 후 지원을 통해, 인력 양성이 실제 산업 현장과 연결될 수 있는 구조를 강화할 예정이다. 기술사업화 기반 강화를 위해 서울의 중소기업들을 대상으로 R&D 과제를 지원하고 있으며, 과제당 최대 2억 원 규모의 지원이 이뤄진다.

이러한 지원을 통해 (주)큐심플러스는 CES 2024 혁신상을 수상했고, (주)디지털넷셋은 인도네시아 공공 보안시장에 진출하는 성과를 거뒀다. 시는 사업화 아이템에 대한 후속 지원도 강화하고 있다. 지난해 제2기 서울퀀텀캠퍼스 산업전문과정 수상자인 옵티큐랩스㈜는 올해 특허를 출원하며 2억 원의 투자 유치에 성공했다.

시는 '서울양자연구네트워크(SQN)'를 확대해 정책 자문과 기술 사업화를 연계하는 플랫폼을 고도화할 예정이다. 이를 통해 연구 성과의 산업 확산과 지속 가능한 양자산업 생태계를 구축할 것이라고 밝혔다.

아울러 해외 판로 개척과 공동 연구개발을 위한 국제 협력 기반을 강화한다. 시는 앞서 지난해 4월 3일 '서울-핀란드 퀀텀 이노베이션 포럼'을 개최해 글로벌 연구협력 기반을 공고하게 다졌으며, 프랑스 양자 기업들과 업무협약을 체결하는 성과를 올렸다.

제4회 서울퀀텀플랫폼 포럼 [포스터=서울시]

이와 관련해 시는 이날 SETEC에서 '양자전환(QX)'을 주제로 '제4회 서울퀀텀플랫폼 포럼'을 개최했다. 이 포럼에서는 양자기술의 최신 동향과 함께 AI, 바이오, 금융 산업과의 융합 가능성에 대한 전문가 간 심층 논의가 이뤄졌다.

이수연 서울시 경제실장은 "서울은 국내 양자 연구 인력과 주요 대학, 기업이 집적된 도시로, 인프라 구축과 인재 양성, 산업 간 융합을 통해 '글로벌 퀀텀 허브 서울'로 도약할 수 있도록 정책적 지원을 지속 하겠다"고 강조했다.

kh99@newspim.com

