단양군, 공공임대 주택 18호 조성…가평초 활성화·인구 유입

교육여건 개선, 귀농·귀촌 인구 유입 효과 기대

학생 감소 해결위해 초등생 자녀 가구 우선 입주

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 가평초등학교 활성화와 지역 인구 유입을 위해 공공임대주택을 조성한다고 25일 밝혔다.

단양군은 전날 착공식을 갖고 본격 추진에 들어갔다.

'학교로 온(ON): 가평초 공공임대주택 신축공사' 착공식이 24일 열렸다.[사진=단양군] 2026.02.25 choys2299@newspim.com

단양군은 학생 감소로 어려움을 겪는 지역 학교에 활력을 불어넣기 위한 것으로, 총 80억 원을 투입해 매포읍 가평리 일원에 공공임대주택 18호를 조성한다.

올해 준공을 목표로 추진되는 이번 사업은 가평초 인근에 지상 4층 규모의 아동·가족 친화형 공동주택을 조성하는 것이 핵심이다.

임대주택은 75㎡형 12호, 44㎡형 6호로 구성되며 승강기, 조경공간, 주차장 등을 갖춰 가족 단위 생활에 적합하도록 설계됐다.

특히 가평리 일대에는 가평 올래생태공원 등 생활 기반시설이 조성돼 있어 입주민과 지역 주민 모두의 생활 여건 개선에도 도움이 될 전망이다.

군은 입주 우선순위를 초등학생 자녀를 둔 외지 가구에 부여해 학생 유입 효과를 극대화할 계획이다.

군 관계자는 "학교가 살아야 마을이 살고, 아이들이 돌아와야 지역의 미래도 열린다"며 "이번 착공은 단양의 정주환경을 새롭게 바꾸는 중요한 출발점"이라고 강조했다.

한편, 이번 '학교로 온(ON)' 사업은 지역학교 살리기와 지방소멸 대응 전략을 결합한 대표 사례로 단양군은 이를 통해 지속 가능한 정주도시 기반을 강화해 나갈 방침이다.

choys2299@newspim.com