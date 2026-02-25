전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.25 (수)
韩国电商纷纷携手京东阿里布局反向直购市场

纽斯频通讯社首尔2月25日电 韩国电商正携手中国电商企业，加速拓展在线海外直销（反向直购）业务。

【插图=AI生成】

据业界24日消息，11街本月4日与京东商城签署战略业务合作协议。

11街将基于京东商城的全球平台与物流基础设施展开合作，计划今年上半年启动面向中国消费者销售11街卖家商品的反向直购业务。

反向直购业务因所需入驻文件繁多、通关程序复杂、物流成本负担等问题，被视为准入门槛较高的市场。然而，11街通过与京东商城合作，将构建从全球销售平台到物流的一站式支持流通管道。

Gmarket于去年并入母公司新世界集团与中国阿里巴巴国际共同设立的合资公司"Grand Opus Holdings"旗下子公司后，正式开展反向直购业务。

Gmarket利用阿里巴巴的全球流通网络，率先进军东南亚市场。截至去年12月，Gmarket约7000家卖家的120万件商品已接入阿里巴巴的东南亚平台"Lazada"，相较同年10月，交易额增长约5倍，订单数增长约4倍，呈现出快速增长势头。

今年，Gmarket计划通过阿里巴巴的南亚平台"Daraz"和西班牙平台"Miravia"，将反向直购市场分别拓展至南亚和南欧。

为此，新世界集团与阿里巴巴国际上月在北京签署关于扩大反向直购市场的业务合作协议。

分析认为，以本土市场为主的韩国电商正通过与具备雄厚资本实力和国际知名度的中国电商企业合作开展反向直购业务，获取新增长动力。

据国家数据处发布的数据，去年韩国反向直购交易额为3.0234万亿韩元，同比增长16.4%。反向直购市场规模从2023年的2.3989万亿韩元、2024年的2.5976万亿韩元，到去年突破3万亿韩元，连续三年增长。

特别是随着全球对韩妆和韩餐的偏好度提高，去年以美国（26.3%）、中国（10.9%）、日本（15.5%）等国家为中心，反向直购呈现增长态势。

顺应此趋势，韩国政府也将启动支持项目，助力本国流通平台成长为亚马逊式的全球流通平台。政府计划每年投入471亿韩元，持续三年用于支持流通企业海外拓展项目，并由产业通商部和大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）每年遴选13个流通及反向直购平台，助力其进军海外。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

