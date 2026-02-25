건설근로자공제회, 휴가지원 사업 개시…국내여행 비용 40만원 지원

2500명까지 선착순 지원…홈페이지·우편 등으로 접수

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 건설근로자공제회는 건설근로자 휴가지원 사업을 개시한다고 25일 밝혔다.

건설근로자 휴가지원 사업은 소속 기업이 없는 건설근로자를 위해 국내 여행 경비를 지원하는 사업이다.

참여자는 본인 부담금 없이 공제회가 적립한 30만원, 정부가 적립한 10만원을 더해 40만원의 포인트를 사용할 수 있다.

건설근로자공제회 로고

공제회의 휴가지원 사업은 한국관광공사의 근로자 휴가지원 프로그램과 달리 본인부담금이 없다.

신청 자격은 공제회 총 적립 일수 252일 이상이고, 직전년도(혹은 직전 12개월) 적립 일수 100일 이상이다.

지원 규모는 2500명이다. 신청은 건설e음 홈페이지 및 우편·팩스·대면을 통해 선착순으로 이뤄진다.

대상자는 한국관광공사에서 운영하는 전용 홈페이지 휴가샵에서 자유롭게 숙박, 교통, 국내 여행 기획 상품, 관광지 입장권 등 국내 여행 관련 상품을 구매할 수 있다.

권혁태 공제회 직무대행은 "휴가지원 사업이 건설근로자 삶의 질 향상과 국내 관광산업 활성화에 기여할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com