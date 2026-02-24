[로펌이슈] 김앤장, 25일 'AI 및 정보보호 규제 대응 전략' 세미나 개최

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
고려대 AI법센터·한국정보통신법학회와 공동개최

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김앤장 법률사무소(대표변호사 정계성)가 오는 25일 'AI 및 정보보호 규제 동향과 대응 전략' 세미나를 개최한다.

김앤장은 이날 오후 2시 30분부터 서울 종로구 크레센도빌딩에서 고려대학교 데이터·AI법센터, 한국정보통신법학회 정보보호포럼과 공동으로 'AI 및 정보보호 규제 동향과 대응 전략' 세미나를 개최한다.

지난 1월 시행된 인공지능기본법은 ▲고영향 인공지능을 확인할 의무 ▲고영향 인공지능에 대하여 안전성ㆍ신뢰성 확보를 위한 조치를 이행할 의무 ▲생성형 인공지능에 대하여 인공지능에 기반하여 운용된다는 사실을 이용자에게 사전에 고지하고 생성 사실을 표시할 의무 등 여러 준수사항을 구체화하고 있다.

이에 따라 향후 국내 인공지능 정책 및 산업이 이를 어떻게 적용하고 준수할지에 관해 주목되는 상황이다. 또한 최근 해킹 및 정보유출 사고로 인한 개인정보 보호법 및 정보통신망법의 규제 강화는 기업 입장에서 경영 전략에 중대한 영향을 줄 수 있을 것으로 예상된다.

이번 세미나는 총 3개의 세부 주제로 진행된다. 먼저 과학기술정보통신부 안전신뢰정책과 심지섭 변호사가 '인공지능기본법 시행에 따른 주요 이슈에 대한 분석과 향후 과제'라는 주제로 인공지능기본법 전반에 관한 내용을 발표하고, 이후 '인공지능기본법 시행에 따른 쟁점과 기업의 대응 전략'을 주제로 마경태 김앤장 변호사가 발표를 진행한다.

윤아리 김앤장 변호사는 '최근 정보보호 규제의 동향과 기업의 대응 전략'을 주제로 최근 해킹 및 개인정보 유출 사고에 따른 개인정보 보호법 및 정보통신망법의 규제 동향을 소개한다.

 

발제 이후에는 이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수(한국정보통신법학회 회장)를 좌장으로 학계, 산업계, 법조계 등 각계의 패널들이 참여하는 패널토론이 진행된다. 패널로 ▲김형종 서울여자대학교 교수 ▲류용 한국통신사업자연합회 인프라전략센터장 ▲박성식 놀유니버스 부대표 ▲방성현 김앤장 법률사무소 변호사 ▲윤혜선 한양대학교 법학전문대학원 교수가 인공지능 기본법 시행 및 정보보호 규제 강화에 따른 영향 및 향후 과제를 고찰한다.

이번 웨비나를 기획한 이성엽 회장은 "인공지능기본법의 시행은 국내 인공지능 산업의 안전하고 지속가능한 성장을 도모하기 위한 중요한 이정표"라며 "이번 세미나는 그간 당국이 고심하여 준비해 온 가이드라인과 질의답〮변 자료를 보면서 현장 적용 방안을 심도 있게 논의하고 최근 보안 사고와 관련한 새로운 정보보호 규제 환경에 대비하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 말했다.

김앤장 법률사무소(대표변호사 정계성)가 오는 25일 'AI 및 정보보호 규제 동향과 대응 전략' 세미나를 개최한다. [자료=김앤장 제공]

hong90@newspim.com

