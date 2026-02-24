[PGA] 1년만의 부상 복귀 이경훈, '베어 트랩' 극복할까

26일 코그니전트 클래식 출전... 김주형·김성현과 함께 출사표

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 1년 가까이 고관절 부상과 싸워온 이경훈이 악명 높은 '베어 트랩'을 향해 다시 클럽을 쥔다. 복귀 무대는 26일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스의 PGA 내셔널 챔피언코스(파71·7223야드)에서 개막하는 미국프로골프(PGA) 투어 코그니전트 클래식이다.

이경훈의 정규 투어 마지막 출전은 지난해 3월 텍사스칠드런스 휴스턴오픈 1라운드를 마친 뒤 기권했던 대회였다. 그 전에도 피닉스오픈 이후 5개 대회 연속 컷 탈락을 겪는 등 고관절과 허리 통증이 겹치며 시즌을 제대로 소화하지 못했다. 2021년 AT&T 바이런 넬슨, 2022년 AT&T 바이런 넬슨에서 한 번씩 우승하며 텍사스 강자로 이름을 알렸던 그에게 2025년은 사실상 공백 상태였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이경훈.

복귀를 서두르지 않은 그는 2부 콘페리 투어에서 몸풀기를 택했다. 이달 초 두 차례 콘페리 투어 대회에 출전해 한 번은 공동 32위, 한 번은 컷 탈락이라는 성적표를 받아들었다. 4라운드를 버티는 체력과 샷 밸런스를 점검하기 위한 실전 점검 성격이었다.

이경훈에게 PGA 내셔널 챔피언코스는 아쉽고도 좋은 기억이 있다. 지난해 이 대회에서는 컷 탈락의 쓴맛을 봤지만 대회 스폰서가 혼다 클래식에서 코그니전트 클래식으로 바뀐 2024년엔 공동 4위에 오르며 부활 가능성을 보여줬다.

이경훈 외에도 김주형, 김성현이 출전한다. 올 시즌 이미 준우승 1회, 3위 1회를 기록한 김시우와 임성재는 휴식을 선택했다. LIV 골프를 떠나 다시 PGA 투어로 돌아온 브룩스 켑카, 지난해 이 대회 우승자 조 하이스미스, 작년 이 대회 준우승 후 지난주 제네시스 인비테이셔널에서 우승을 차지한 제이컵 브리지먼 등이 출전한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김주형.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김성현.

잭 니클라우스가 설계한 PGA 내셔널 챔피언코스는 메이저급 난도를 자랑하는 '베어 트랩'(15∼17번 홀)이 유명하다. "승부는 이곳에서 갈린다"는 문구가 새겨져 있다. 15번(파3·약 179야드)과 17번(파3·약 175야드)은 모두 워터 해저드를 정면에 두고 티샷을 해야 한다. 16번(파4·약 434야드)은 페어웨이와 그린 오른쪽을 타고 흐르는 물이 위협적이다.

지난해에도 이 '곰의 덫'에 걸린 희생자가 나왔다. 2라운드까지 공동 7위로 선전하던 테일러 몽고메리는 3라운드 15번 홀에서 티샷을 물에 빠뜨린 끝에 7타(쿼더러플 보기)를 적어냈다. 4라운드 16번 홀에서도 7타(트리플 보기)를 범해 순식간에 공동 25위까지 미끄러졌다. 부상의 터널을 지나 다시 플로리다 바람 앞에 선 이경훈이 악명 높은 '베어 트랩'을 무사히 통과하기를 바란다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = PGA 내셔널 챔피언코스 '베어 트랩'.

