경남도, 양산 달빛어린이병원 추가 지정…12곳 운영

소아 야간 진료 보호자 부담 감소

양산 포함 9개 시군 진료 체계 확대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 소아 야간·휴일 진료 사각지대 해소를 위해 3월1일부터 양산시 한아름병원을 달빛어린이병원으로 추가 지정해 운영한다고 24일 밝혔다.

경남 양산 한아름병원 전경[사진=양산시] 2026.02.24

달빛어린이병원은 응급실 이용이 불필요한 소아 경증 환자를 대상으로 평일 야간과 주말·공휴일 외래 진료를 제공하는 제도다. 소아 의료 접근성을 높이고 보호자 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

경남도는 2024년 7곳에서 밀양·김해·진주·거창 등 4곳을 추가해 현재 11곳을 운영 중이다. 이번 양산 확대를 통해 도내 9개 시군에 총 12곳 체계가 구축된다. 기존 지정 병원은 창원2·진주1·통영1·사천1·김해2·밀양1·거제2·거창 등이다.

한아름병원은 평일 오후6시~11시, 토·일·공휴일 오전9시~오후6시 진료를 한다. 1층 협력약국(365물금약국)과 연계해 진료·약 처방 원스톱 서비스를 제공한다.

병원에는 소아과 전문의와 전담 간호사 2명이 상시 배치됐다. 인근 양산부산대병원(소아전문 응급의료센터)이 있어 응급 시 연계 진료가 가능하다.

이도완 보건의료국장은 "소아 평일 야간·휴일 진료 공백을 줄이고 신속한 서비스를 위해 달빛어린이병원 지정에 노력했다"며 "앞으로 아이들이 안심하고 이용할 환경을 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com