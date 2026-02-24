경남도, 양산 달빛어린이병원 추가 지정…12곳 운영

양산 포함 9개 시군 진료 체계 확대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 소아 야간·휴일 진료 사각지대 해소를 위해 3월1일부터 양산시 한아름병원을 달빛어린이병원으로 추가 지정해 운영한다고 24일 밝혔다.
달빛어린이병원은 응급실 이용이 불필요한 소아 경증 환자를 대상으로 평일 야간과 주말·공휴일 외래 진료를 제공하는 제도다. 소아 의료 접근성을 높이고 보호자 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
경남도는 2024년 7곳에서 밀양·김해·진주·거창 등 4곳을 추가해 현재 11곳을 운영 중이다. 이번 양산 확대를 통해 도내 9개 시군에 총 12곳 체계가 구축된다. 기존 지정 병원은 창원2·진주1·통영1·사천1·김해2·밀양1·거제2·거창 등이다.
한아름병원은 평일 오후6시~11시, 토·일·공휴일 오전9시~오후6시 진료를 한다. 1층 협력약국(365물금약국)과 연계해 진료·약 처방 원스톱 서비스를 제공한다.
병원에는 소아과 전문의와 전담 간호사 2명이 상시 배치됐다. 인근 양산부산대병원(소아전문 응급의료센터)이 있어 응급 시 연계 진료가 가능하다.
이도완 보건의료국장은 "소아 평일 야간·휴일 진료 공백을 줄이고 신속한 서비스를 위해 달빛어린이병원 지정에 노력했다"며 "앞으로 아이들이 안심하고 이용할 환경을 만들겠다"고 말했다.
