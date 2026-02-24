성제홍 보은군의원 "제2차 공공기관 이전, 선제적 대응 필요"

[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보은군의회 성제홍 의원은 24일 제417회 임시회 1차 본회의에서 "정부가 추진 중인 제2차 공공기관 이전 논의에 보은군이 적극 대응해야 한다"며 선제적 전략 마련을 촉구했다.

성 의원은 이날 5분 자유 발언을 통해 "보은군은 인구 감소와 고령화, 청년 인구 유출 등 구조적 위기에 처해 있다"며 "이러한 지방 소멸 위기를 극복하기 위해서는 '양질의 일자리 창출'이 근본 대책"이라고 밝혔다.

성제홍 보은군의원. [사진=보은군의회] 2026.02.24 baek3413@newspim.com

그는 "제2차 공공기관 이전은 보은군 발전을 위한 다시 오기 어려운 천재일우의 기회"라며 "그러나 현재 논의되는 이전 후보지는 대부분 대도시 중심으로 진행되고 있어, 정책 목표인 '국가 균형 발전' 취지에서 벗어나고 있다"고 지적했다.

성 의원은 이어 "공공기관 이전은 이미 발전한 지역이 아니라 정책적으로 소외되고 회복이 절실한 지역에 우선돼야 한다"며 "보은군이 공공기관 유치에 적합한 이유는 농업·산림·방산 등 여러 분야에서 공공기관 기능과 지역 특성이 결합될 수 있는 잠재력을 갖추고 있기 때문"이라고 강조했다.

그는 특히 ▲농업 기술 실증 및 스마트 농업 연구 기능, ▲산림 교육·산림 치유 등 산림 복지 기능, ▲군수품 품질 관리 및 시험 평가 기능 등을 유치 대상으로 제시하며 "산업 기반과 공공 기능이 결합될 때 지역 경제 활성화 효과가 극대화될 것"이라고 말했다.

성 의원은 "보은군이 공공기관 유치 T/F팀을 운영하고 철도망 반영 등을 추진 중인 점은 평가하지만, 이제는 중앙 정부를 상대로 소멸 위기 지역으로의 이전 필요성을 적극 설명하고 유치 전략을 구체화해야 한다"고 주문했다.

그는 "공공기관 이전은 지역 간 경쟁"이라며 "지금 준비하지 않으면 또 한 번 기회를 놓칠 수 있다. 보은군이 소멸 위기를 기회로 전환할 수 있도록 집행부의 적극적인 대응을 강력히 촉구한다"고 말했다.

