김해시, 전국생활체육대축전 준비상황 점검

체계적 준비로 6대 체전 완성
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 오는 4월 열리는 '2026 전국(어울림)생활체육대축전'의 성공 개최를 위해 본격적인 준비 점검에 나섰다.
시는 23일 시청 대회의실에서 2026 전국(어울림)생활체육대축전 제1차 준비상황보고회를 열고 대회 운영 전반을 점검했다고 밝혔다.
이날 보고회에는 시 18개 관련 부서를 비롯해 김해교육지원청, 김해경찰서, 김해소방서, 김해시체육회와 장애인체육회 등 관계자 30여 명이 참석했다.
참석자들은 종목별 경기장 운영 지원, 안전관리, 교통 통제, 주차 대책, 숙박·식음료업소 점검, 문화행사 연계 방안 등을 논의하며 유관기관 간 협력체계를 강화했다.
시는 보고회에서 논의된 사항을 토대로 현장 점검을 강화하고, 보완 과제를 체계적으로 추진해 전국 최초 6대 체전을 완성도 있게 준비한다는 방침이다.
시 관계자는 "생활체육대축전은 전 국민이 참여하고 소통하는 화합의 축제"라며 "유관기관과의 긴밀한 협력으로 선수단과 방문객들이 안전하고 쾌적하게 대회를 즐길 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.
한편 올해 생활체육대축전은 4월 23일부터 26일까지 4일간 경남 일원에서 41개 종목으로 열린다. 주 개최지인 김해시는 개·폐회식을 비롯해 육상, 볼링, 축구 등 8개 경기를 진행하며, 전국어울림생활체육대축전은 6월 19일부터 21일까지 개최된다.
news2349@newspim.com