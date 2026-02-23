김해시, 전국생활체육대축전 준비상황 점검

안전·교통·문화행사 방안 논의

체계적 준비로 6대 체전 완성

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 오는 4월 열리는 '2026 전국(어울림)생활체육대축전'의 성공 개최를 위해 본격적인 준비 점검에 나섰다.

시는 23일 시청 대회의실에서 2026 전국(어울림)생활체육대축전 제1차 준비상황보고회를 열고 대회 운영 전반을 점검했다고 밝혔다.

23일 경남 김해시청 대회의실에서 열린 2026 전국(어울림)생활체육대축전의 성공적인 개최를 위한 제1차 준비상황보고회[사진=김해시] 2026.02.23

이날 보고회에는 시 18개 관련 부서를 비롯해 김해교육지원청, 김해경찰서, 김해소방서, 김해시체육회와 장애인체육회 등 관계자 30여 명이 참석했다.

참석자들은 종목별 경기장 운영 지원, 안전관리, 교통 통제, 주차 대책, 숙박·식음료업소 점검, 문화행사 연계 방안 등을 논의하며 유관기관 간 협력체계를 강화했다.

시는 보고회에서 논의된 사항을 토대로 현장 점검을 강화하고, 보완 과제를 체계적으로 추진해 전국 최초 6대 체전을 완성도 있게 준비한다는 방침이다.

시 관계자는 "생활체육대축전은 전 국민이 참여하고 소통하는 화합의 축제"라며 "유관기관과의 긴밀한 협력으로 선수단과 방문객들이 안전하고 쾌적하게 대회를 즐길 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

한편 올해 생활체육대축전은 4월 23일부터 26일까지 4일간 경남 일원에서 41개 종목으로 열린다. 주 개최지인 김해시는 개·폐회식을 비롯해 육상, 볼링, 축구 등 8개 경기를 진행하며, 전국어울림생활체육대축전은 6월 19일부터 21일까지 개최된다.

