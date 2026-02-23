민주당 부산시당 공관위, 6·3지방선거 공천기조 '4무(無) 원칙' 체택

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당은 제9회 지방선거 공직선거후보자추천관리위원회가 제2차 회의를 열고 공천 심사기준과 세부방법을 의결하며 본격적인 활동에 돌입했다고 23일 밝혔다.

공관위는 중앙당 지방선거기획단이 제안한 지방선거 승리를 위한 '4무(無) 원칙'을 채택했다.

[로고=더불어민주당 부산시당] 2020.10.06

해당 원칙은 ▲검증 강화를 통한 부적격 후보자 제로(Zero) ▲인위적 컷오프 최소화로 억울한 컷오프 제로(Zero) ▲낙하산 공천 제로(Zero) ▲공천신문고 운영을 통한 불법·불공정 심사 제로(Zero)를 골자로 한다.

당헌·당규에 규정된 심사 기준인 ▲정체성 ▲기여도 ▲의정활동 능력 ▲도덕성 ▲당선가능성 ▲면접 항목의 세부 평가 요소와 단수·경선 후보자 선정 기준 및 방법을 구체화했다.

기초의원 공천과 관련해 재선 이상 기초의원 및 의장 경력자에 대해서는 가번 배정을 제한하기로 의결했다. 이는 여성·청년·정치신인에게 보다 폭넓은 기회를 보장하기 위한 조치다.

이한평 공직선거후보자추천관리위원장은 "공정하고 객관적인 공천관리로 부산시민의 눈높이에 부합하는 후보자를 선정해 반드시 시민의 선택을 받도록 하겠다"고 말했다.

