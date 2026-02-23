오하근 "순천 민주주의 회복" 출마 선언

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당 오하근 전 순천시장 후보가 23일 순천시 연향동 패션의 거리 입구에서 기자회견을 열고 제9회 전국동시지방선거 순천시장 선거 출마를 공식 선언했다.
오 예비후보는 출마 선언문에서 "독선과 불통으로 멈춰버린 순천의 민주주의를 회복하고, 시민의 삶을 책임지는 유능한 대리인이 되고자 한다"며 "정치는 국민의 삶을 책임지는 유능한 도구이자 실질적 효능감을 주는 봉사여야 한다"고 밝혔다.
그는 "의견이 다른 시민들과도 함께 하겠다. 더 낮은 자세로 경청하겠다"며 "쓰레기 소각장 입지 선정은 공감대 없이 강행됐고, 화려한 정원 축제 이면에는 서민·소상공인의 고통이 상존하고 있다"고 현 시정을 비판했다.
이어 "고립된 무소속 시장의 성벽 안에서는 거대한 시대적 파고를 넘을 수 없다"며 "이재명 정부와 보조를 맞춰 대규모 예산을 확보하고, 집권 여당 더불어민주당과 함께 즉시 실행 가능한 시정을 펼치겠다"고 강조했다.
오 예비후보는 이날 '순천 성공시대' 실천 로드맵으로 '5·3·5 프로젝트'를 제시했다. 5대 핵심 공약으로 ▲제2기 혁신도시 순천 유치▲순천 중심 반도체 클러스터 구축▲전 시민 100만원+@ 민생회복지원금·시민주주배당금 임기 내 지급▲시민주주형 순천만국가정원 리조트 건립▲청년·신혼부부 대상 순천형 만원 기본주택 공급을 약속했다.
이와 함께 3대 맞춤 특구로 ▲구 승주군 11개 읍면 '균형발전 특구'▲원도심 '행정문화 특구'▲신대지구 '명품 주거단지 특구' 조성을 내걸고, 5대 현안 해결 방안으로▲연향뜰 소각장 입지 원점 재검토▲폐쇄된 오천동 강변도로 즉각 복구▲경전선 도심 구간 지중화 및 조기 착공 관철▲팽창형 도시계획 중단 및 '콤팩트 시티' 전환▲국가정원 무료입장 구조 전면 개편(입장료 전액 지역화폐 환급)을 제시했다.
오 예비후보는 "정원의 아름다움이 시민의 지갑과 지역 매출로 이어질 때 순천이 완성된다"며 "순천은 단순 관리 행정을 넘어 부를 만들고 시민에게 성과를 돌려드리는 전략 경영 도시로 대전환해야 한다"고 말했다.
