2026.02.24 (화)
광주송정역, 철도-항공-항만 연계 '물류 거점' 도약

광주시, 광역교통체계 구축 구상 발표
통합법 특례 '글로벌 트라이포트' 시동

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 송정역이 철도-항공-항만을 잇는 '글로벌 트라이포트'의 출발점으로 도약한다. 

또 장성을 출발해 광주송정역을 거쳐 함평과 영광으로 연결되는 광주신산업선에 수소열차 'HTX(Hydrogen Train Express)'를 도입해 서남권 광역교통체계를 새로 짠다.

송정역 관련 통합특별법 현장설명회에 참석한 강기정 광주시장. [사진=광주시] 2026.02.23 bless4ya@newspim.com

광주시는 23일 광주송정역 앞 광장에서 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법' 관련 언론 브리핑을 열고 광주송정역을 중심으로 한 광역교통체계 구축 구상을 발표했다고 밝혔다.

이날 브리핑은 통합특별법에 담긴 광주송정역 관련 특례조항을 중심으로 교통·물류 기능을 획기적으로 강화하는 광역교통체계 구축 방안을 설명하기 위해 마련했다. 브리핑에서는 통합특별법 주요 내용 설명을 시작으로 교통물류거점·글로벌 트라이포트 전략 소개, 광주신산업 철도 노선 및 추진계획 설명, 질의응답 순으로 진행됐다.

통합특별법에는 통합시민의 교통불편 해소와 교통·물류활동 촉진을 위한 조항 18개가 포함돼 있다. 이 가운데 광주송정역과 직접 관련한 특례조항 2개가 반영됐다.

제135조 '교통물류거점 지정 특례'는 광주송정역을 국가 교통물류거점으로 우선 지정할 수 있도록 규정했다. 광주시는 이를 바탕으로 광주송정역(철도), 가칭 김대중국제공항(항공), 여수광양항(항만)을 연계한 '글로벌 트라이포트'를 구축할 계획이다.

'글로벌 트라이포트'는 철도-항공-항만을 하나의 물류체계로 연결하는 전략이다. 이를 통해 전남광주특별시를 국토 서남권 교통·물류 중심지로 육성하고, 호남권 메가시티의 실질적 기반을 마련한다는 구상이다.

또 제120조(균형발전을 위한 교통망 구축 특례)는 통합특별시의 균형발전과 광역생활권·산업단지 연결성 강화를 위해 '광주신산업 철도'를 국가계획에 우선 반영할 수 있도록 했다.

광주신산업선은 장성 첨단3지구 연구개발특구에서 출발해 첨단1·2지구, 진곡·하남산단, 신창·운남·하남·선운지구 등을 거쳐 광주송정역과 평동산단, 빛그린·미래차 국가산단을 연결한다. 이어 함평 문장지역과 영광 대마산단을 경유해 서해안철도 영광으로 연결될 계획이다.

광주신산업선에는 영광에서 생산한 친환경 수소에너지를 활용한 수소열차를 도입한다. 대내외적으로는 'HTX('로 명명했다. 총사업비는 약 1조9000억 원 규모로 전액 국비 조성으로 추진하며 운영비도 전액 국비 지원을 목표로 한다. 광주시는 이를 제5차 국가철도망 구축 계획에 반영될 수 있도록 국토교통부에 건의한 상태다.

광주송정역이 교통물류 거점으로 지정되고 광주신산업선과 연계되면 철도-항공-항만을 아우르는 복합물류체계가 완성된다. 이에 따라 광주송정역은 국토 서남권 관문이자 호남권 메가시티의 핵심 거점으로 자리매김할 전망이다.

강기정 시장은 "광주송정역은 단순한 철도역을 넘어 철도-항공-항만을 연결하는 국가전략거점으로 도약하게 된다"며 "통합특별법 특례를 바탕으로 글로벌 트라이포트 구축과 광주신산업선 국가계획 반영을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com

