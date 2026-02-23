박정현 저격한 국힘 당협위원장들 "관제데모? 비열한 정치 공작"

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
23일 대전시의회서 박정현 의원에 사죄 촉구..."비열한 정치 공작 펼쳐"
"특별법안, 권한·재정 누락된 '차별 법안'...박 의원, 사퇴 약속 이행하라"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 더불어민주당 박정현 국회의원이 오는 24일 예정된 시민단체 주도 '통합반대' 규탄대회를 두고 '관제 데모'로 치부하자 국민의힘 측에서 발끈해 가짜뉴스 유포를 사죄할 것을 촉구했다.

23일 국민의힘 대전 당협에 따르면 박경호(대덕구), 이택구(유성구), 이상래(동구) 국민의힘 대전 당협위원장들은 대전시의회를 찾아 박정현 의원을 겨냥해 가짜뉴스 살포 사죄를 비롯해 차별적 통합법안을 처리하려 한 행태를 규탄하며 국회의원 직을 사퇴할 것을 요구했다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = (왼쪽부터)이택구, 박경호, 이상래 국민의힘 대전 당협위원장들이 대전시의회 기자실에서 박정현 의원을 겨냥해 사죄와 사퇴를 촉구하고 있다. 2026.02.23 jongwon3454@newspim.com

앞서 박 의원은 지난 20일 본인 SNS를 통해 "대전시로부터 보조금을 받는 관변단체들이 대전·충남 행정통합 반대를 위한 '관제 데모'를 한다"는 입장을 밝혔다.

이는 오는 24일 국회 앞에서 예정된 대전 시민단체의 '통합반대 규탄대회'가 이장우 대전시장 주도로 추진된 '정치적 작태'라는 주장이다.

이에 국민의힘 당협위원장들은 통합법안 문제를 우려하는 시민들의 자발적인 목소리를 '관제 데모'로 매도했다며 가짜뉴스 유포에 대한 사죄를 촉구하며 졸속·차별 법안에 대한 책임을 지고 사퇴할 것을 촉구했다.

국힘 당협위원장들은 "시민들의 통합에 대한 비난을 구첼적 근거 없이 '관제데모'로 왜곡하고 정당한 문제 제기를 하는 시민단체를 '관변단체'로 낙인찍은 파렴치한 행위"라며 "이는 시민들 명예를 훼손하는 위법행위일 뿐만 아니라 자신에게 쏟아지는 비판을 피하기 위한 비열한 정치 공작"이라고 지적했다.

아울러 위원장들은 통합 특별법안을 두고 지역 간 차별이 발생할 경우 사퇴를 공언한 박정현 의원에게 약속을 지킬 것을 요구하기도 했다.

이들은 "대전충남 특별법안은 전남광주 특별법안과 비교할 때 핵심 권한과 재정 지원이 대거 누락된 명백한 '차별 법안'이자 '누더기 법안'임이 만천하에 드러났다"며 "지난 4일 차별적 통합법안이 발의될 경우 '옷 벗겠다'며 주장한 박정현 의원은 더 이상 대전시민의 대표를 자처할 자격이 없다"며 사퇴를 촉구했다.

박정현 의원 SNS. [자료=박정현 의원 SNS 캡처] 2026.02.23 jongwon3454@newspim.com

jongwon3454@newspim.com

