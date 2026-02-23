넥스턴바이오, 지난해 영업익 32억원 "흑자전환"

매출 704억원 달성…종속법인 실적 반영

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초정밀 장비 전문기업 넥스턴앤롤코리아는 2025년 연결 실적이 전년 대비 2배를 초과한 매출 704억원을 달성했다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 지난해 연결 실적은 전년 대비 매출 316억원에서 704억원으로 증가했다. 영업이익은 손실 12억원에서 32억원 흑자로 전환했으며, 당기순이익 역시 손실 130억원에서 67억원 흑자로 전환하는 데 성공했다.

넥스턴앤롤코리아 로고. [사진=넥스턴앤롤코리아]

반면 개별 실적은 지난해 동기 대비 매출이 137억원에서 118억원으로 감소했다. 영업이익은 9억원에서 46억원 영업손실로 적자 전환했으며, 당기순손실은 126억원에서 145억원으로 확대됐다. 특히 연결실적의 흑자전환은 주요 종속법인인 미래산업의 실적이 반영된 결과로 분석된다.

회사 관계자는 "연결실적이 흑자전환을 하게 된 것은 주요 종속법인인 미래산업의 실적이 반영되었기 때문이다"며, "개별 실적은 미국의 관세 정책 등의 대외적 변수로 인한 주요 수요 산업의 설비투자 수요가 살아나지 않아서 수출 환경이 불투명한 상황에 따른 결과로 올해에는 사업구조 개선과 효율화로 극복할 계획이다"라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com