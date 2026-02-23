거창군, 아프리카돼지열병 선제적 차단방역…드론 이용 집중 소독

초기 대응 위해 예비비 긴급 투입

ASF 동향 모니터링 및 추가 방역

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 최근 경남 창녕과 경북 김천에서 아프리카돼지열병(ASF)이 잇따라 발생함에 따라 관내 유입을 막기 위한 선제 대응에 나섰다.

경남 거창군이 아프리카돼지열병을 방역을 위해 드론을 활용한 집중 소독을 하고 있다.[사진=거창군] 2026.02.23

23일 거창군에 따르면 군은 ASF가 백신이나 치료제가 없어 한 차례 발생하면 양돈산업 전반에 막대한 피해를 초래할 수 있다는 점을 고려해 지난 21일부터 드론을 활용한 집중 소독을 진행했다. 소독 범위는 농가에서 직접 소독하기 어려운 축사 지붕과 주변 지역이다.

군은 초기 대응의 중요성을 감안해 드론 방역 운영비를 예비비로 긴급 편성·집행했다. 절차 지연 없이 신속한 차단방역 체계를 가동해 지역 양돈농가 보호에 총력을 기울이고 있다.

구인모 군수는 "ASF는 발생 후 회복이 어려운 재난형 가축전염병으로 사전 차단이 무엇보다 중요하다"며 "드론 방역과 관계기관 협력으로 지역 내 유입을 반드시 막겠다"고 말했다.

군은 ASF 발생 동향을 면밀히 모니터링하면서 농가의 자체 소독과 외부인·차량 출입 통제 등 방역수칙 준수 여부를 지속 점검할 방침이다. 상황 변화에 따라 추가 방역 조치도 즉각 시행할 계획이다.

