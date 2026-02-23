"李 공소취소·국정조사 추진" 민주 105명 '공취모' 출범…친명 결집하나

친명계 세 결합 논란에 "정치적 견해 있을 수 없어"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 내 최다 의원 모임이 된 '이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임'(공취모)이 23일 국회에서 출범식 및 결의대회를 열었다.

더불어민주당 현역 의원 162명 중 64.8%인 105명이 참여했다. 공취모 출범에 대해 일각에서는 '친청'(친정청래)계에 대해 '친명'(친이재명)계가 세력화에 나선 것이 아니냐는 분석이 나온다. 다만 공취모는 이같은 확대해석에 선을 그었다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 23일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임 출범식에서 더불어민주당 의원들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 2026.02.23 pangbin@newspim.com

공취모 상임대표인 박성준 의원은 이날 결의대회 이후 기자들과 만나 향후 활동 계획에 대해 "1차는 국정조사"라고 밝혔다.

그는 "국정조사를 통해 진상을 국민에게 알리겠다"며 "신속하게 추진할 것"이라고 강조했다.

간사인 이건태 의원은 "국정조사가 되면 많은 (검찰조사) 내용들이 수면 위로 올라와 국민들이 같이 보고 판단하고, 공감대를 형성할 수 있다"며 "남욱 변호사의 경우 '왜 (검찰의) 불법수사를 수사하지 않냐, 수사하면 적극 협조하겠다'고 했다. 국정조사가 열리면 수면 아래 있던 많은 진실이 드러날 것으로 기대한다"고 했다.

해당 모임에 대한 부정적 시선과 관련해서 박 의원은 "시각이 다를 수 있다"면서도 "빛의 시대로 가야 하는데 이재명 대통령에게 윤석열 정권의 조작기소 등 암흑의 그림자가 있어 이걸 걷어내야 한다"고 말했다.

이어 "이런 부분을 우리가 알리는 것"이라며 "당원이나 국민이 이를 본다면 오해는 불식될 것이고 성과로 입증하겠다"고 했다.

결의대회 형식보다 검찰개혁과 관련한 당 통합 TF를 꾸리는 게 어떻냐는 질의에 대해서 박 의원은 "검찰독재대응특위, 조작기소대응특위 두 개가 있었는데 자료를 모았지만 (그 이후 단계로) 못 넘어갔다"며 "또 다른 힘이 필요한데 그게 국정조사"라고 말했다.

그러면서 "나는 국정조사를 위한 실무위원 대표"라며 "여기에 정치적 견해는 있을 수 없다"고 강조했다.

◆ 다음은 공취모의 결의문 전문

우리 이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임은 윤석열 정권 당시 정치 검찰이 자행한 조작기소의 실체를 바로 잡기 위하여 이재명 대통령 사건에 대한 공소취소를 촉구하고 검찰의 조작기소 사건의 국정조사를 추진하며 수사기소권의 남용을 근절하기 위한 제도 개선을 단계적으로 완수하기 위해 다음과 같이 결의한다.

하나, 우리는 정치검찰의 조작기소를 강력히 규탄하며 이재명 대통령 사건에 대한 즉각적인 공소취소를 촉구한다.

하나, 우리는 조작기소의 전모를 밝히고 그 실상을 국민께 보고하기 위해 즉시 국정조사를 추진한다.

하나, 우리는 검찰권 남용이 다시는 반복되지 않도록 검찰개혁을 포함한 제도 개혁을 완수한다.

우리 의원모임은 이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사, 사법 정의 실현과 헌정질서 회복을 위한 시대적 과제임을 분명히 하고 정치검찰의 조작기소를 폐기하여 비정상의 정상화를 도모하며 국민이 신뢰할 수 있는 나라를 만들기 위해 모든 힘을 다할 것을 엄숙히 결의한다.

◆ 공취모 참여 주요 의원 명단

박성준 김승원 이건태 김남희 김동아 김문수 김상욱 김주영 김준혁 김태선 남인순 노종면 문금주 문진석 박범계 박선원 박용갑 박정현 박찬대 박해철 박홍배 백승아 서미화 서영석 송옥주 송태범 안도걸 오세희 윤종군 윤후덕 이수진 이언주 이재강 이주희 이훈기 전진숙 정일영 정준호 이정헌 정진욱 조계원 조정식 진성준 황정아 민홍철 부승찬 안태근 조인철 장종태 허종식 이용우 허영 김용만 신정훈 위성곤 이해식 양부남 권향엽 채현일

