영우디에스피, 지난해 영업익 59억 흑자전환

4분기 매출 345억·영업익 52억 어닝서프라이즈 달성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체·디스플레이 장비 전문기업 영우디에스피는 지난해 연간 매출 805억원, 영업이익 59억원을 기록하며 흑자전환에 성공했다고 23일 밝혔다. 연결재무제표 기준 잠정 실적 매출액은 전년 대비 36.3% 증가했으며, 특히 4분기에는 매출 345억원, 영업이익 52억원의 어닝서프라이즈를 달성했다.

회사에 따르면 이번 실적 턴어라운드는 디스플레이 산업 분야 전반의 업황 회복이 주효했다. 업계 전반에서 OLED 생산라인 증설과 복합공정 전환이 진행되는 가운데, 영우디에스피를 포함해 핵심 검사 장비를 안정적으로 공급할 수 있는 업체의 수주 가시성도 주목된다.

영우디에스피 로고. [사진=영우디에스피]

특히 이번 실적은 영우디에스피가 영위하고 있는 반도체 및 이차전지 검사 장비를 제외한 순수 디스플레이 중심의 본업 회복 영향인 점에서 고무적이다. 회사는 반도체와 이차전지 부문까지 실적에 힘을 보탤 올해를 본격적인 성장 원년으로 내다보고 있다.

영우디에스피 관계자는 "3분기 흑자 전환 이후 본격적인 실적 회복 흐름에 올라타 4분기 어닝서프라이즈 실적을 달성했고, 올해 역시 삼성디스플레이 등 글로벌 주요 고객사와의 협력을 기반으로 공급 규모를 확대하고 목표이익을 달성할 계획"이라며 "차세대 디스플레이 및 반도체, 2차전지 장비 신사업 진출 모멘텀을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 영우디에스피는 지난해 3분기 흑자전환을 시작으로 4분기 최대 실적까지 달성하며 실적 턴어라운드를 이뤄냈다.

