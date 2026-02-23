[월간 ANDA] '로봇이 온다' 주목해야 할 투자 포인트…3월호 발간

[서울=뉴스핌] 김영현 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 발행하는 '월간 ANDA' 3월호가 나왔다.

이번 호에서는 '로봇이 온다'라는 큰 주제로 '주목해야 할 투자 포인트'를 심도있게 분석했다.

커버스토리에서는 ▲"실험은 이미 끝났다"…내 일자리 넘보는 로봇들 ▲현대판 新러다이트 운동 서곡?…산업현장 '노·로' 갈등 현실로 ▲'손발' 달린 휴머노이드 로봇…피지컬 AI 시대 '활짝' ▲휴머노이드 상용화…새로운 산업혁명의 '서막' ▲극한 작업·원전 점검·우주 탐사…휴머노이드가 여는 '금단의 시장' ▲두뇌 너머 근육·신경으로 돈 몰린다 ▲'바퀴' 달린 로봇…차세대 모빌리티의 승자는? ▲휴머노이드도 '곡괭이와 삽' 전략이 먹힌다 등을 집중적으로 다뤘다.

재테크 코너에서는 ▲기술주·비트코인 동반 조정…'조용한 아포칼립스'인가 ▲왜 선물 청산되면 주가가 폭락하지? ▲"아직도 모르세요?" 커피 한 잔 아끼면 '미니 보험' 든다 등의 내용을 소개한다.

이외에도 ▲[Tech 스토리] '먹는 비만약' 시대 열린다…플랫폼·제형 기술이 승부처 ▲[시승기] 캐딜락 에스컬레이드 IQ, 전기 SUV 끝판왕이 보여준 '자율주행' 미래 ▲'왕과 사는 남자' 장항준 감독 "가족들과 꼭 다시 보고 싶은 영화란 말, 가장 기분 좋죠" 등도 눈길을 끈다.

구독은 뉴스핌 홈페이지에서 가능하다.

yh161225@newspim.com