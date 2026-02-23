깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (2/23)

숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 2월23일 제공한 콘텐츠입니다.
[뉴욕 주간 프리뷰] ①관세 불확실성에다 엔비디아 실적, 이란 긴장까지
[AI의 종목 이야기] "엔비디아, 깜짝 실적 내놔도 주가 잠잠할 듯"
[AI의 종목 이야기] "허니웰, 존슨매시 촉매 사업부 인수 포기 저울질"
[AI의 종목 이야기] 미국 법무부, 넷플릭스에 반독점 칼날…WBD 딜 장기전으로
[AI의 종목 이야기] 윙클보스의 제미니, 암호화폐 급락장 속 경영 사면초가
[AI의 종목 이야기] 월가는 'AI 공포'에 떠는데…중국은 랠리 한복판
[AI의 종목 이야기] 중남미 증시의 봄날…글로벌 자금 유입 10년 최대
GDI 시대 숨은 승자 NEE ① AI 데이터센터 전력 인프라 대장주
[AI의 종목 이야기] KKR, 동남아 사교육업체 XCL 지분 인수
[AI의 종목 이야기] 주부전력, 인도 재생에너지 업체 지분 인수 협상
[AI의 종목 이야기] 델타항공, 폭설에 뉴욕·보스턴 공항 운항 중단
[AI의 종목 이야기] 오픈AI, 2030년 매출 2800억달러 전망
[AI의 종목 이야기] 코어위브, 블루아울 사태에 사모신용 리스크 부각
AI 시대 수혜주 '사원전기'① 홍콩상장으로 추가 리레이팅 기대
[중국증시 주간 포인트] 트럼프 관세 변수, 美∙이란 긴장 고조, 2월 LPR 및 단기채권 발행, 엔비디아∙바이두 실적, 애플 신제품 공개, MSCI 차이나지수 조정
[AI의 종목 이야기] 유리섬유 공급부족 심화, 中 2차 가격인상 예고
[AI의 종목 이야기] 중국 증권기관 진단 '춘절 연휴 이후 A주 흐름'
[AI의 종목 이야기] '실적 서프라이즈' 56개 A주, 자금유입 뚜렷
[AI의 종목 이야기] 샤오미∙메이퇀 등 홍콩 대장주 '자사주 매입 랠리'
[AI의 종목 이야기] 中 광모듈 대장주 화공과기 '4분기까지 수주물량 확보'
[AI의 종목 이야기] 에넬, 재생에너지 프로젝트 530억유로 투입
링센트럴 52주 신고가 ① AI 에이전트 플랫폼으로 대전환