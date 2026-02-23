전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (2/23)

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 2월23일 제공한 콘텐츠입니다.

[뉴욕 주간 프리뷰] ①관세 불확실성에다 엔비디아 실적, 이란 긴장까지


[AI의 종목 이야기] "엔비디아, 깜짝 실적 내놔도 주가 잠잠할 듯"

엔비디아 간판 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] "허니웰, 존슨매시 촉매 사업부 인수 포기 저울질"

허니웰인터내셔널 사무실 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 미국 법무부, 넷플릭스에 반독점 칼날…WBD 딜 장기전으로

모바일 기기에서 콘텐츠를 탐색 중인 넷플릭스 애플리케이션 구동 화면 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 윙클보스의 제미니, 암호화폐 급락장 속 경영 사면초가

제미니스페이스스테이션의 타일러 윙클보스 최고경영자와 케머런 윙클보스 사장 [사진=블룸버그통신]

 

[AI의 종목 이야기] 월가는 'AI 공포'에 떠는데…중국은 랠리 한복판

중국 AI 모델 기업 주가와 미국 업종 주가 연초 이후 변동률 비교, 검정색은 블룸버그M8주가수익률 지수, 분홍색은 미국 기술·소프트웨어 업종 ETF, 파랑색은 S&P500 금융서비스 업종 주가지수, 연두색은 날러지아틀라스테크놀로지, 회색은 미니맥스그룹, 연분홍색은 상하이바이런테크놀로지 [자료=블룸버그통신]

 

[AI의 종목 이야기] 중남미 증시의 봄날…글로벌 자금 유입 10년 최대

중남미 ETF (ILF·EWZ) 자금 월간 유출입 추이, 2월은 17일까지만 집계 [자료=블룸버그통신]

 

GDI 시대 숨은 승자 NEE ① AI 데이터센터 전력 인프라 대장주

넥스트에라 에너지 로고 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] KKR, 동남아 사교육업체 XCL 지분 인수

KKR 1년 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 주부전력, 인도 재생에너지 업체 지분 인수 협상

주부전력 1년 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 델타항공, 폭설에 뉴욕·보스턴 공항 운항 중단

델타항공 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 오픈AI, 2030년 매출 2800억달러 전망

오픈AI와 챗GPT 로고. [사진=뉴스핌DB]

 

[AI의 종목 이야기] 코어위브, 블루아울 사태에 사모신용 리스크 부각

코어위브 서버룸 내부 [사진=업체 제공]

 

AI 시대 수혜주 '사원전기'① 홍콩상장으로 추가 리레이팅 기대

[사진 = 사원전기 공식 홈페이지] 중국 송전∙배전장비 업계 선도기업 사원전기(思源電氣·Sieyuan 002028.SZ) 생산 제품 홍보 이미지.

 

[중국증시 주간 포인트] 트럼프 관세 변수, 美∙이란 긴장 고조, 2월 LPR 및 단기채권 발행, 엔비디아∙바이두 실적, 애플 신제품 공개, MSCI 차이나지수 조정

[AI 일러스트= 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 유리섬유 공급부족 심화, 中 2차 가격인상 예고

[사진 = 국제복합재료 공식 홈페이지] 중국 국제복합재료(國際復材)가 생산하는 유리섬유 제품 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] 중국 증권기관 진단 '춘절 연휴 이후 A주 흐름'

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] '실적 서프라이즈' 56개 A주, 자금유입 뚜렷

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 샤오미∙메이퇀 등 홍콩 대장주 '자사주 매입 랠리'

[사진 = 샤오미 공식 홈페이지] 샤오미 기업로고로 장식된 건물 외관 모습.

 

[AI의 종목 이야기] 中 광모듈 대장주 화공과기 '4분기까지 수주물량 확보'

[사진 = 화공과기 공식 홈페이지] A주 시장 광모듈 대장주 화공과기(華工科技∙HGTECH 000988.SZ) 본사 건물 전경.

 

[AI의 종목 이야기] 에넬, 재생에너지 프로젝트 530억유로 투입

에넬 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

링센트럴 52주 신고가 ① AI 에이전트 플랫폼으로 대전환

링센트럴 로고 [사진=업체 홈페이지 갈무리]

 

종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
