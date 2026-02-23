전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

1년 만에 진화한 유격수 김주원... '김하성 공백' 해답 될까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

2025시즌 타율 0.289, 15홈런, 65타점, 98득점, OPS 0.830 맹활약
지난해 11월 한일전 극적 동점 홈런에 이어 한화전에도 역전 3점포
수비에서 약점 있지만, 타격·주루·작전 수행 능력면에서 뛰어나

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 김하성(애틀랜타)의 부상 이탈로 2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 준비하는 야구 대표팀에 비상이 걸렸지만, 그 공백을 메울 카드가 분명해지고 있다. 주인공은 김주원(NC)이다.

류지현 감독이 이끄는 대표팀은 21일 일본 오키나와 고친다 구장에서 열린 한화와의 연습경기에서 5-2로 승리했다. 전날(20일) 삼성과의 첫 실전에서 3-4로 아쉽게 패했던 흐름을 곧바로 되돌린 의미 있는 승리였다.

김주원이 16일(한국시간) 일본 도쿄돔에서 열린 K-베이스볼 시리즈 일본과의 두 번째 경기 9회말 투아웃에서 동점 홈런을 때리고 있다. [사진=SBS 중계화면 캡처]

이날 9번 타자 겸 유격수로 선발 출전한 김주원은 3타수 3안타 1홈런 3타점 2득점으로 경기를 지배했다. 3회와 6회 각각 안타를 치며 타격감을 끌어올린 그는 7회초 무사 1, 2루에서 한화 황준서를 상대로 좌측 담장을 넘기는 역전 3점 홈런을 터뜨려 팀의 극적인 승리를 이끌었다.

2002년생인 김주원은 유신고를 졸업한 뒤 2021년 신인드래프트 2차 1라운드 전체 6순위로 NC 유니폼을 입었다. 고교 시절 안재석(두산)과 함께 최대어 유격수로 꼽히며 상위 지명을 다툴 만큼 재능을 인정받았다. 김주원은 프로 입단 이후 빠르게 주전 자리를 꿰찼고, 2023년 열린 2022 항저우 아시안게임에서도 대표팀 주전 유격수로 금메달 획득에 힘을 보탰다.

2024시즌은 기복이 뚜렷했다. 전반기 극심한 부진 속에 타율 0.252(385타수 97안타), 9홈런, 49타점, OPS(출루율+장타율) 0.750에 머물렀고, 중요한 순간 실책도 잦았다. 그러나 지난 시즌은 완전히 달라진 모습이었다. 144경기 전 경기에 출전하며 타율 0.289(539타수 156안타), 15홈런, 65타점, 98득점, OPS 0.830을 기록, 리그를 대표하는 유격수로 올라섰다.

[서울=뉴스핌] NC와 국가대표의 유격수 김주원. [사진 = NC] 2026.02.23 wcn05002@newspim.com

특히 44도루를 성공시키며 KBO 역사상 세 번째 '유격수 15홈런-40도루'라는 이정표를 세웠다. 빠른 발과 과감한 주루, 장타력까지 겸비한 호타준족으로 진화한 셈이다.

그는 시즌 초반 4월까지 타율 0.200에 그쳤지만, 6월부터 반등했고 7월 이후 완전히 폭발했다. 후반기 200타석 이상 소화한 33명 가운데 타율 6위, 출루율 7위, 장타율 6위, OPS 6위를 기록하며 리그 정상급 생산성을 입증했다. 그의 상승세를 앞세운 NC는 막판 9연승을 달리며 극적으로 5강에 합류했고, 김주원은 골든글러브까지 품에 안았다.

이 기세는 대표팀에서도 이어졌다. 지난해 11월 도쿄돔에서 열린 '2025 NAVER K-베이스볼 시리즈' 일본과의 2차전에서 그는 9회말 2사, 일본의 특급 셋업맨 오다 다이세이(요미우리)을 상대로 극적인 동점 솔로포를 쏘아 올리며 한일전 연패를 끊는 장면을 연출했다. 그리고 이번 한화전에서도 다시 한 번 결승 홈런을 터뜨리며 존재감을 각인시켰다.

[서울=뉴스핌] NC와 국가대표의 유격수 김주원. [사진 = NC] 2026.02.23 wcn05002@newspim.com

당초 이번 대표팀에서 김주원의 역할은 백업에 가까울 것으로 보였다. 유격수 자리는 메이저리거 김하성이 굳건히 지키고 있었기 때문이다. 그러나 김하성이 손가락 힘줄 파열로 WBC 출전이 불발되면서 상황은 급변했다. 해외파 셰이 위트컴(휴스턴), 김도영(KIA) 등이 유사시 유격수를 맡을 수는 있지만 전문 자원은 아니다. 현재로선 김주원이 가장 확실한 카드다.

더구나 그는 국내에서 드문 스위치히터다. 좌·우 타석을 오가며 어떤 유형의 투수와도 맞설 수 있다. 한화전에서도 좌타석에서 안타와 3루타를 생산했고, 우타석에서는 홈런을 터뜨렸다. 투수의 유형에 구애받지 않는다는 점은 단기전에서 큰 무기다.

물론 약점도 있다. 지난 시즌 유격수 중 가장 많은 1166이닝을 소화했지만, 29개의 실책으로 가장 많은 실책을 기록했다. 이번 한화전에서도 수비에서 아쉬운 장면이 나왔다. 다만 평균 대비 수비 승리 기여 1.298로 리그 4위에 오른 수치가 보여주듯, 전반적인 수비 기량 자체가 떨어지는 선수는 아니다. 집중력 보완이 관건이다.

[서울=뉴스핌] NC의 유격수 김주원이 지난 17일 창원 SSG와의 경기에서 8회 득점에 성공한 뒤 더그아웃에서 하이파이브를 하고 있다. [사진 = NC] 2025.09.17 wcn05002@newspim.com

김주원은 "나라를 대표해 나선다는 책임감이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 담담히 말했다. 같은 팀 동료 맷 데이비슨의 "부담 갖지 말고 즐기라"는 조언도 큰 힘이 됐다고 전했다.

류지현 감독 역시 "도쿄돔의 감동을 다시 떠올리게 했다"라며 "WBC에서도 좋은 활약이 기대된다"라고 신뢰를 드러냈다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동