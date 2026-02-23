고양시, 세외수입 징수 행정 강화…체납액 집중 관리

7834건 일괄 고지…고질·상습 체납자 강력 처분 예고

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 고양특례시는 재정 건전성 강화와 공정한 납세 질서 확립을 위해 세외수입 체납자 7834건, 총 207억원 규모에 대한 안내문을 일괄 발송하고 본격적인 집중 징수에 돌입했다고 23일 밝혔다.

고양시는 체납 내역, 가산금 부과 사항, 향후 처분 절차 등을 상세히 안내한 안내문을 통해 자진 납부를 유도하고, 납부 지연 시 발생할 수 있는 추가 불이익도 미리 고지했다. 세외수입은 지방세와 함께 시 재정의 주요 기반으로, 안정적인 세입 확보가 시민 행정 서비스의 토대가 된다는 점을 강조하며 이번 조치를 추진하게 됐다.

고양시청 전경. [사진=고양시] 2026.02.23 atbodo@newspim.com

안내문 발송 후 시는 납부 현황을 단계별로 점검하고 미납 건에 대해 신속한 후속 조치를 이행할 계획이다. 특히 납부 능력이 있음에도 고의적으로 체납을 지속하는 고질·상습 체납자에 대해서는 무관용 원칙을 적용, 부동산·예금·급여 압류 등 법령 범위 내 체납 처분을 즉시 단행하고 은닉 재산 추적 조사도 병행한다.

반면 경제적 어려움으로 일시적 납부가 곤란한 생계형 체납자에 대해서는 분할 납부 등 제도적 지원을 안내하며 정상 납부로 유도, 엄정 징수와 실질 지원을 병행해 형평성과 실효성을 동시에 확보한다는 방침이다.

고양시 관계자는 "성실 납부자가 존중받는 환경 조성을 위해 체납 관리에 행정력을 집중하겠다"며 "투명하고 책임 있는 징수 행정을 통해 시민 신뢰를 높여 나가겠다"고 밝혔다.

