광주시교육청, 교육 정보 일원화 '광주 학부모와' 운영

교육 정책·연수정보 제공…3월부터 선봬

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청은 오는 3월부터 학부모 통합 플랫폼 '광주 학부모와'를 운영한다고 23일 밝혔다.

'광주 학부모와'는 학부모들이 정책·연수·행사 정보를 한 곳에서 쉽게 확인할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

학부모에 교육 정책·연수정보 통합 제공. [사진=광주시교육청] 2026.02.23 bless4ya@newspim.com

특히 PC·모바일·태블릿에서 별도의 앱 설치 없이 부서별로 분산돼 있던 교육 정보를 일원화해 정책 안내, 연수·행사 신청, 행사 알림 기능을 통합 제공한다.

이번 플랫폼은 프로그램 필터와 실시간 정원 관리 체계가 적용돼 그동안 미리 확인하기 어려웠던 학부모 연수·행사 참여 가능 여부를 즉시 확인할 수 있게 됐다.

이에 따라 학교를 통해 학부모를 추천받는 절차가 간소화되고 학교 행정업무 부담이 줄어들 것으로 기대된다. 시교육청은 누리집 배너와 홍보를 통해 서비스를 안내하고 3월 중 각급 학교 가정통신문을 통해 추가 안내할 계획이다.

이정선 시교육감은 "디지털 기반의 정책 안내 체계를 통해 학부모의 정보 접근성을 높이고 학교와 교육청의 행정 부담을 함께 줄이겠다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com