인천시, 미취업청년 경제활동 맞춤형 프로그램 운영…최대 350만원 수당 지급

인천시 청년도전지원사업 홍보 포스터 [포스터=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 미취업청년들의 취업을 위한 직업훈련 등 맞춤형 프로그램을 마련하고 지원자를 모집한다.

인천시는 미취업 청년의 경제활동 참여와 노동시장 진입을 돕는 '청년도전지원사업' 참가자를 모집한다고 23일 밝혔다.

참가 대상은 신청일 기준 최근 6개월 이상 취업, 교육, 직업훈련 참여 이력이 없는 18세 이상 39세 이하 청년이다.

시는 올해 모두 264명을 선발해 심층 상담, 진로 탐색, 취업 역량 강화 등 맞춤형 프로그램을 지원할 계획이다.

프로그램은 참가 기간에 따라 단기(5주 이상), 중기(15주 이상), 장기(25주 이상) 과정으로 운영된다.

단기 참가자에게는 50만원의 참여수당이 지급되며 중기·장기 참가자에게는 참여수당과 혜택을 포함해 각각 최대 220만원, 최대 350만원까지 지원한다.

참가 신청은 인천청년포털을 통해 접수하며 자격 심사를 거쳐 대상자를 선발한다.

인천시 관계자는 "청년도전지원사업이 지역 내 미취업청년들의 취업 의욕을 높이고 자신감을 회복하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

