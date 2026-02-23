용인시 '미래정책 제안 공모전' 개최…18~39세 청년 대상

청년·전문가·공직자 참여하는 '숙의 토론'으로 정책 실현성 높여

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 청년들이 직접 정책 설계에 참여해 도시의 미래 비전을 제시하는 '2026년 용인 미래정책 제안 공모전'을 개최한다고 23일 밝혔다.

용인특례시 미래정책 제안 공모전 포스터.[사진=용인시]

이번 공모전은 '청년의 상상력, 용인의 미래를 바꾸다'를 주제로 3월 3일부터 31일까지 한 달간 제안을 접수한다.

참여 대상은 공고일 기준 용인시에 주민등록을 두고 있거나, 지역 대학(원)에 재학 중이거나 지역 사업장에 재직 중인 18세 이상 39세 이하 청년이다. 공모전에는 3인 이상 5인 이하의 팀 단위로만 참여할 수 있다.

공모 분야는 ▲일자리·경제 ▲주거·교통 ▲문화·복지 ▲환경·안전 등 시정 전반에 관한 사항으로, 청년의 삶과 밀접한 분야는 물론 도시 발전에 기여할 수 있는 다양한 정책을 제안 받는다.

특히 이번 공모전은 단순 아이디어 공모에 그치지 않고, 정책 실현성을 높이기 위해 제안자와 분야별 전문가, 관계 공무원이 함께 참여하는 '숙의 토론' 과정을 운영한다.

제안 심사와 숙의 토론을 거쳐 최종 정책 발표회에서 우수 제안을 선정하며, 우수팀에는 시장상을 수여한다. 채택된 제안은 관련 부서 검토를 통해 시정에 반영할 예정이다.

참여를 희망하는 팀은 용인시 누리집(https://www.yongin.go.kr) 고시·공고란에 게시된 공고문을 참고해 신청서 등 관련 서류를 이메일로 제출하면 된다.

자세한 사항은 시민소통관(031-6193-2627)으로 문의하면 안내받을 수 있다.

seraro@newspim.com