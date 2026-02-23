남원시, 청년 고용 공모 2건 동시 선정

청년도전·청년성장프로젝트 사업비 3억5800만 원 확보

심리회복부터 취업까지 원스톱 지원체계 구축

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 고용노동부 주관 '2026년 청년도전지원사업'과 '2026년 청년성장프로젝트'에 도내 유일하게 동시 선정돼 총 3억5800만 원의 사업비를 확보했다고 23일 밝혔다.

이번 선정으로 남원시는 취업 준비와 성장 단계를 연계한 맞춤형 청년정책 추진에 속도를 내게 됐다.

남원시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.23 gojongwin@newspim.com

청년도전지원사업은 18세부터 45세까지 구직단념·미취업 청년의 노동시장 재진입을 돕는 사업으로, 자신감 회복과 구직 의욕 고취, 취업 역량 강화 프로그램을 운영한다.

올해는 52명 규모로 추진되며, 수행기관으로는 휴먼제이앤씨가 참여한다. 해당 기관은 2025년 전북특별자치도 사업 수행을 통해 전국 최우수 기관에 선정된 바 있다.

청년성장프로젝트는 전북창조경제혁신센터와 공동 추진한다. 15세부터 45세까지 364명을 대상으로 자기 이해와 진로 탐색, 직무 체험, 네트워크 형성 등 단계별 프로그램을 제공한다.

사업은 남원 청년·창업센터 '청년마루'와 남원 청년도전지원사업단을 거점으로 3월부터 참여자를 모집해 본격 운영된다.

시는 이번 공모 선정으로 심리적 회복부터 직무 역량 강화, 취업 연계까지 이어지는 원스톱 지원 서비스를 구축하고, 지리산권 청년도 참여를 확대해 거점 도시 역할을 강화할 방침이다.

시 관계자는 "청년이 남원에 머물며 꿈을 펼칠 수 있도록 촘촘한 고용 안전망을 구축하겠다"고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com