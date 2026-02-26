전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.26 (목)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

강원 연극 100년 전략, 기록·인재·관광이 잇는 생태계

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

통합 아카이브 센터에서 상설공연·청년 레지던시·브랜드 공연까지

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 연극 60년은 개척과 도약, 공백과 복원이 교차한 시간이었다. 이제 필요한 것은 "다음 100년을 어떻게 설계할 것인가"를 묻는 일이다.

학위논문과 정책 문서, 도립극단의 전략과 강원도의 문화계획을 종합하면, 강원 연극의 미래는 다섯 축, 통합 아카이브·도립극단–민간극단 동맹·생애주기형 교육·청년 정착·강원형 공연 관광·거버넌스와 제도 속에서 구체적인 그림을 그릴 수 있다.

'춘천연극 60년 아카이브전'.[사진=강원연극협회] 2026.02.23 onemoregive@newspim.com

◆"사라지지 않는 무대"를 위한 통합 아카이브 센터

1960년대 척박한 환경에서 연극의 씨앗을 뿌린 강원 연극은 문화사·예술사적으로 소중한 가치를 지니지만, 이를 설명해 줄 자료가 체계적으로 보존되지 않아 "강원 연극의 시작조차 명확하게 파악하기 어려운 현실"에 직면해 있다.

이에 대한 해결책으로 정은경 박사는 세 가지를 제안하고 있다. ▲소규모 극단을 위한 아카이브 교육 프로그램 운영 ▲저비용 실용적 아카이브 가이드북 제작 ▲공연예술 아카이브 중심기관 설립 등이다.

​여기에 2024년 '강원 연극 아카이브 현황 연구'가 도립극단과 민간극단 '무소의 뿔'을 분석하며 "공연기록의 상당 부분이 개인 소장·내부 서버에 분산돼 있고, 표준 규정과 전담 인력이 부재하다"고 지적한 내용이 더해지면, 도 차원의 통합 아카이브 센터 설립은 선택이 아니라 필수에 가까운 과제로 보인다.

​이 센터는 공연 대본, 포스터, 사진, 영상, 행정문서, 구술 인터뷰를 표준화된 메타데이터로 수집·보존하고 춘천연극 60년 아카이브전과 최지순 아카이브전에서 축적된 자료를 시범 데이터베이스로 삼으며 국립극장 '별별스테이지', 국립극단 디지털 아카이브와 연동 가능한 구조를 갖춰 국가 공연예술 기록망과 연결되는 '강원 연극 허브'로 기능하는 것을 목표로 해야 한다.

◆도립극단–민간극단 '아카이브 동맹'…공연과 기록이 동시에 시작되도록

강원도립극단은 "강원 연극 상생 프로젝트"를 통해 민간극단과 기획공연을 협력 제작하고, 역대 작품의 의상과 소품을 무상 대여하는 등 지역 연극단체와의 전략적 상생을 구체화해 왔다.

도립극단 소개문은 12대 전략과제 가운데 '도내 지자체 극단 및 문화기관과의 협업기반 구축', '민간극단과의 전략적 상생방안 구체화'를 명시하며, 민관 협업 플랫폼화를 주요 방향으로 제시한다.

'강원 연극 아카이브 현황 연구'는 이런 협업이 기록 측면으로까지 확장돼야 한다고 짚는다. 도립극단과 민간극단의 설문조사를 통해, 공연기록이 시스템이 아닌 개별 인력에 의존하는 현실을 확인하고 "공연예술 아카이브는 공공재로서 활용될 수 있도록 설계돼야 한다"고 강조한다. 여기서 도출되는 전략은 명확하다.

도립극단 시즌 기획 단계에서부터 '공동 제작 작품의 통합 기록 설계'를 의무화하고, 대본 버전, 연습 영상, 무대 설계 도면, 홍보 자료, 관객 피드백을 필수 아카이브 항목으로 규정한 뒤, 공연 종료 즉시 통합 아카이브 센터와 도립극단 DB에 자동 축적되도록 하는 것이다.

공연이 끝난 뒤 흩어진 자료를 뒤쫓는 방식에서 벗어나, "공연이 시작되는 순간부터 기록도 함께 시작되도록" 시스템을 바꾸자는 제안이다. 이는 강원 연극의 다음 40년을 위해 '한 작품이 하나의 데이터베이스'가 되도록 하는 구조이기도 하다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원도립극단 정기공연 뮤지컬 '갈매기에게 나는 법을 가르쳐준 고양이' 커튼콜. 2025.06.24 onemoregive@newspim.com

◆생애주기형 연극교육과 청년 정착, "교육–창작–정착–기록" 루프

강원도립극단은 4대 전략 방향 아래 12대 전략 과제를 제시하며, 그 첫머리에 '생애주기 맞춤형 연극교육 체계화', '생활 속 연극 주체로의 전환 유도', '도립극단의 충성고객 기반 마련'을 배치했다. 배우술 훈련, 강원 예술인 교류, 도민 연극 교실을 통해 "생활 속 연극 주체"를 길러내겠다는 구상이다.

한편 강원도 지역문화진흥 시행계획은 지역문화 역량 강화, 생활문화 진흥, 지역문화 생태계 구축, 지역문화 전문인력 양성 등을 중점 과제로 제시하며, 문화접근성 향상과 지역문화자원 발굴·개발·활용의 필요성을 강조한다. 두 문서를 연계하면, 연극 분야에서의 구체 전략은 아래와 같이 정리할 수 있다.

도교육청·대학·문화재단과 연계한 '청년 연극 레지던시'(숙소·창작비·멘토링 패키지) 도입과 학교·마을 연극 프로젝트에 도립극단·지역극단이 참여해, 어린이·청소년부터 성인·노년까지 이어지는 생애주기형 프로그램 운영, 이 과정에서 생성된 대본·영상·워크숍 자료를 통합 아카이브에 축적해, 교육이 곧 기록이 되고, 기록이 다시 창작으로 환류되도록 하는 "교육–창작–정착–기록" 루프 구축이다.

청년 연출·극작가·프로듀서가 강원에서 커리어를 설계할 수 있으려면, 단기 프로젝트 지원을 넘어 최소 2~3년 단위의 레지던시와 상설공연·축제·관광 콘텐츠와의 연계가 필요하다는 점도 함께 제기된다.

◆강원형 공연 관광과 브랜드 공연, "연극을 보러 강원에 간다"

강원도 지역문화진흥 시행계획은 "문화자원의 발굴·개발·활용을 위한 체계 구축"과 "지역별 특화된 콘텐츠 사업 기반 마련", "지역문화 브랜드 정립"을 과제로 제시한다. 산·바다·DMZ·전통문화·근현대 도시사 등 강원 고유의 자산을 공연 콘텐츠로 재해석하는 것은 연극이 이 계획과 직접 맞물릴 수 있는 지점이다.

연극 분야에서의 구체적 그림은 이렇다.

DMZ·분단·평화를 다루는 작품은 철원·고성, 광부·산촌의 이야기는 태백·정선, 바다와 어민의 삶을 그린 작품은 동해·삼척 등지에서 상설 혹은 시즌 공연으로 운영하고 KTX역·버스터미널과 공연장을 잇는 셔틀, 인근 식당·숙박·로컬 상권과 연계한 패키지 상품을 개발해 "연극을 보기 위해 강원에 간다"는 명분을 만드는 것이다.

강원 연극 발전 포럼에서 제기된 "강원만의 소재를 내세운 상설공연과 전용극장 마련 필요성"은 바로 이 전략의 전제다.

관건은 지속성이다. 관광재단과 연극인들은 "민간극단이 역량을 키우고, 상설공연이 유지되려면, 단기 지원이 아니라 장기적·비획일적 지원과 공공 마케팅 플랫폼이 필요하다"고 강조한다. 통합 아카이브와 연계된 브랜드 공연은, 기록과 관광 양쪽에서 강원 연극의 대표 얼굴이 될 수 있다.

'춘천연극 60년 아카이브전'.[사진=강원연극협회] 2026.02.23 onemoregive@newspim.com

◆거버넌스와 제도, "10개년 계획"으로 묶을 때

이 모든 전략을 뒷받침할 마지막 축은 거버넌스와 제도다. 강원특별자치도 문화예술진흥 조례는 도의 문화예술진흥에 관한 기본목표와 방향 제시, 전통문화 계승·발전과 지역문화 창달 계획, 문화예술 관련시설의 정비·확충 계획 등을 포함하도록 규정한다. 강원도 지역문화진흥 시행계획은 지역문화 생태계 구축, 문화기반시설 확충, 지역문화재원 다각화 등을 목표로 삼는다.

이를 근거로 강원도와 강원문화재단, 강원도립극단, 한국연극협회 강원지회, 시·군, 관광·교육·학계가 참여하는 '강원 연극 발전 10개년 계획'을 수립할 필요가 있다. 이 계획 안에는 ▲통합 연극 아카이브 센터 설립 ▲상설공연·전용극장·브랜드 공연 개발 ▲생애주기형 연극교육·청년 레지던시 ▲도립극단–민간극단 아카이브 동맹 ▲공연 관광·도시 브랜드 전략 연계를 중장기 과제로 배치할 수 있다.

재원은 복권기금·문예진흥기금·관광기금·지방비·민간 후원을 묶는 다원 구조로 설계하고, 성과 지표는 관객 수에만 머물지 않고 상설공연 유지율, 아카이브 구축률, 청년 연극인 정착률, 지역 연극인의 소득 개선, 지역문화브랜드 인지도 등으로 확장하는 방식이 제안된다.

◆ESG로 설계하는 강원 연극의 다음 100년

강원 연극의 다음 100년은 ESG, 즉 환경(E)·사회(S)·거버넌스(G)를 토대로 설계될 때 비로소 '지속 가능한 전성기'를 말할 수 있을 것이다.

통합 아카이브 센터와 디지털 기반 기록 시스템, 친환경 무대 제작과 에너지 효율 조명 도입은 연극 현장을 환경(E) 관점에서 재구성하는 출발점이다. 생애주기형 연극교육과 청년 레지던시, 지역 고유 서사를 기반으로 한 강원형 공연 관광과 브랜드 공연은, 지역사회 문화 역량과 청년 정착을 함께 견인하는 사회(S) 전략이다.

마지막으로 강원도·문화재단·도립극단·민간극단·관광·교육·학계가 참여하는 '강원 연극 발전 10개년 계획'과 통합 아카이브, 상설공연, 공연관광을 아우르는 의사결정 체계는, 공공문화예술기관 ESG의 핵심으로 제시되는 거버넌스(G) 혁신과 정확히 맞닿아 있다.

강원 연극 60년은 '개인의 삶으로 버텨낸 예술의 시간'이었다면, 강원 연극 100년은 '기록과 제도로 뒷받침되는 공공의 시간'이 되어야 한다. 

이제 필요한 것은 '전성기'를 회상하는 향수가 아니라, 그 시간이 남긴 자산을 토대로 다음 100년을 설계하는 냉정한 질문들이다. 강원만의 이야기를 들려줄 상설공연의 플랫폼, 공립과 민간이 함께 책임지는 상생 구조, 그리고 선배들의 기억을 데이터와 기록으로 이어갈 아카이브가 마련될 때, 강원 연극은 다시 한 번 전성기를 맞을 수 있을 것이다.
 
onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[갤럭시 언팩] 베일 벗은 갤S26 [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장은 행사 시작과 동시에 환호로 가득 찼다. 갤럭시를 상징하는 사각별이 대형 스크린에 떠오르자 객석 곳곳에서 함성이 터졌고, 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 사장이 무대에 오르자 분위기는 한층 고조됐다. 삼성전자는 이날 갤럭시 S26 시리즈를 공개하며 이를 '3세대 스마트폰'으로 규정했다. 핵심은 '에이전틱 인공지능(AI)'이다. 사용자의 명령을 기다리는 기기를 넘어, 맥락을 이해하고 먼저 예측·제안·행동하는 '행동하는 AI'로의 전환을 공식화했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 발표를 마치고 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com 노 사장은 "모든 획기적인 기술은 처음에는 경이로움으로 등장하지만, 역사를 바꾸는 기술은 인프라가 되면서 조용히 배경으로 스며든다"며 "AI가 지금 바로 그 지점에 서 있다"고 말했다. 이어 "AI는 누구나, 어디서나, 별도의 전문 지식 없이 작동해야 한다"며 "여러분이 인식하기도 전에 필요를 예측하는 스마트폰, 습관을 학습하고 실시간으로 적응하는 스마트폰, 여러분을 대신해 행동하는 스마트폰. 이것이 바로 에이전틱 AI 폰"이라고 강조했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ 행사장 가득 채운 'AI 인프라' 선언 이날 행사에는 북미를 비롯해 유럽·아시아 등 세계 각지에서 온 미디어와 인플루언서, 파트너 등 1400여 명이 참석했다. 행사 시작 1시간 전부터 입구에는 긴 줄이 형성됐고, 참석자들은 스마트폰을 꺼내 들고 무대 연출을 촬영하거나 체험존 동선을 확인하느라 분주했다. 동서양을 막론하고 관람객들은 새로 공개된 기기를 직접 체험하기 위해 발걸음을 재촉했다. 삼성전자는 갤럭시 S26 울트라를 활용해 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 촬영했다. [사진=공동취재단] [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 인파의 모습. 김정인 기자 = 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 케데헌을 연출한 글로벌 영화 감독 매기 강(Maggie Kang)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com 삼성전자는 이번 무대를 글로벌 영화 감독 매기 강과 협업해 연출했다. 매기 강은 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'를 연출한 차세대 크리에이터로, 이번 언팩에서는 크리에이티브 자문으로 참여했다. 행사 기획 단계부터 발표 메시지 구성, 초청장 콘셉트, 무대 연출 요소 등 전반적인 스토리텔링에 관여했다는 설명이다. ◆ '프라이버시 디스플레이' 시연에 박수 이날 가장 큰 반응이 터진 순간 중 하나는 '프라이버시 디스플레이' 시연이었다. 측면에서 화면이 보이지 않도록 제어하는 장면이 공개되자 객석에서는 박수와 환호가 이어졌다. 50대 미국인 남성 스태프는 "미국은 대중교통 이용이 상대적으로 덜하긴 하지만 회사나 차량 이동 중 타인의 시선이 부담스러운 상황은 많다"며 "보호 필름처럼 화면이 어두워지지 않으면서 사생활을 지킬 수 있다는 점에서 혁신적"이라고 평가했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장의 모습. 프라이버시 디스플레이존에 인파가 몰려있다.2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com 에이전틱 AI에 대한 반응도 이어졌다. 삼성 멤버십 프로그램을 통해 행사에 참석한 20대 한국 남성은 "AI가 알아서 행동한다고 생각하면 어렵지 않다"며 "실생활에서 바로 쓰일 것 같고 경쟁사 대비 앞선 느낌이 강하다"고 말했다. 미국 조지아에서 온 삼성 멤버십 참가자는 "나이토그래피는 인플루언서에게 게임체인저가 될 수 있다"며 "작은 스마트폰 하나로 전문가급 영상 촬영이 가능하다는 점이 큰 매력"이라고 밝혔다. 또 다른 20대 미국인 여성 스태프는 "현장에서 나우 넛지 기능은 특히 고령층이나 활동이 어려운 사용자에게도 유용할 것이라는 이야기가 많다"고 전했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 S26 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 버즈4 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ '3세대 스마트폰' 비전 공식화 이번 언팩은 AI를 전면에 내세워 '3세대 스마트폰'의 방향성을 공식화한 자리였다. 노 사장은 "AI는 인프라가 되어야 한다"며 "더 많은 사람에게 접근 가능해야 하고(Reach), 누구나 보편적으로 사용할 수 있도록 열려 있으며(Openness), 신뢰를 기반으로 작동해야 한다(Confidence)"고 강조했다. 이어 "보안과 프라이버시를 기본값으로 설계한 AI만이 일상의 기반이 될 수 있다"며 "갤럭시는 책임 있는 AI 경험을 통해 모바일의 다음 단계를 열어가겠다"고 했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com kji01@newspim.com 2026-02-26 07:45
사진
민희진 255억원 포기 이유는? [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 민희진 오케이 레코즈 대표가 25일 오후 서울 종로구 관철동 교원 챌린지홀에서 하이브와의 "255억원을 내려놓는대신 현재 진행중인 모든 소송과 분쟁을 중단하라"는 기자회견을 마치고 차량에서 취재진과 대화하고 있다. 서울중앙지법은 지난 12일 민 대표 등 3명이 하이브를 상대로 제기한 풋옵션 행사에 따른 주식매매대금 청구 소송을 인용하고, 하이브가 민 전 대표에게 255억 원을 지급하라고 명령했으며 하이브는 항소했다. 2026.02.25 yym58@newspim.com   2026-02-25 14:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동