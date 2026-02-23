지난해 서울 아파트 실거래가 13.5% 상승..."강남3구 주도"

서울시, 부동산원 '공동주택 실거래가격지수' 분석

서울 아파트 매매·전세 동반 상승

소형 면적과 동남권 오름세 주도



[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 아파트 실거래 가격이 1년 사이 13.5% 오른 것으로 집계됐다. 단순 계산하면 15억원짜리 아파트가 1년 새 17억250만원이 된 셈이다.

(위)서울 아파트 연간 전세 실거래가격 변동률 (아래)전세 실거래가격 및 변동률 10년 추이 [자료=서울시]

서울시는 23일 한국부동산원의 '공동주택 실거래가격지수' 중 지난해 12월 가격 동향 내용 중 서울 소재 아파트에 관한 부분을 정리해 이 같이 발표했다. 계약 체결일부터 30일 이내 신고가 완료된 실거래 자료 전수를 분석한 결과다. '주택가격 동향조사'와 달리 실제 신고된 가격을 토대로 작성되는 만큼 시장의 실질 흐름을 가장 정확하게 반영한다는 평가다.

지난해 12월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.35% 상승했다. 전년 동월 대비로는 13.49% 올랐다. 12월 서울 전체 기준 실거래가는 0.56% 상승한 것으로 나타났다.

서울 아파트 실거래가는 2021년 10월 정점을 찍고 2022년 12월까지 하락한 뒤 2023년 이후로는 꾸준한 상승세를 유지하고 있다. 2025년의 상승률은 2021년 이후 최대치다.

생활권역별로는 도심권이 전월 대비 하락한 것을 제외하면 동남권·서남권·서북권·동북권 4곳에서 상승했다. 강남3구(강남·서초·송파구)가 포함된 동남권의 상승률이 1.43%로 전체 지수 상승을 이끌었다. 동북권 역시 전월 대비 1.01% 오르며 높은 상승률을 기록했다.

규모별로는 대형을 제외하고 모두 올랐다. 전용 40㎡ 이하 초소형 아파트가 0.94%의 상승률을 보이며 오름세가 가장 두드러졌다.

전세 시장의 열기도 매매가만큼 뜨겁다. 전세가는 2020년 7월 임대차2법(계약갱신청구권·전월세상한제) 시행 후 가파른 상승과 하락을 거친 뒤 현재 상승 국면을 이어가고 있다. 지난해 연간 전세 상승률은 5.6%로 2024년 상승률의 두 배를 웃도는 수준으로 나타났다. 최근 5년간 가장 높은 수치다.

서울시 관계자는 "지난해 실거주 의무 등 정부의 잇따른 규제 강화로 인해 전세 매물 공급이 크게 감소한 데 따른 영향"이라고 분석했다.

chulsoofriend@newspim.com