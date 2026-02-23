충북교육청, 올해 학교안전 종합점검 확대 운영

학교 현장 안전사고 예방 위해 연중 점검…점검 방식·횟수 대폭 개선

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 도내 모든 학교를 대상으로 안전한 교육 환경 조성을 위해 *'학교 안전 종합점검'을 확대 운영한다고 23일 밝혔다.

교육청에 따르면 이번 점검은 '2026년 학교안전 종합 점검 추진계획'에 따라 2월부터 12월까지 연중 실시되며, 학교 현장의 각종 안전사고를 사전에 예방하고 안전관리 체계를 강화하기 위한 것이다.

충북교육청. [사진=뉴스핌DB]

도내 각급 학교는 24일(화)까지 신학기를 대비한 자체 점검을 마쳐야 하며, 도교육청과 교육지원청은 안전사고 위험도가 높은 학교를 중심으로 학생 안전·산업 안전·시설 안전 등 분야별 합동 점검반을 구성해 분기별 1회 이상 현장 점검을 실시한다.

올해부터는 점검 대상 학교의 자율 신청 방식을 도입해, 학교가 직접 도교육청 학교 안전팀에 신청하면 상시 점검 대상에 포함될 수 있도록 운영 체계를 개선했다.

또 기존 신학기 1회에 한정되었던 기관 합동 점검을 분기별 4회로 확대해 보다 촘촘한 안전 관리가 이루어질 예정이다.

종합 점검은 ▲통학 안전 관리 ▲고농도 미세먼지 대응 및 공기 정화 장치 관리 ▲학교 건축물·시설물 안전 관리 ▲학교 내·외 공사장 안전 관리 ▲기숙사 화재 예방 및 대응 ▲현업 근로자 산업 안전(시설·경비·청소) ▲급식실·통학 보조 인력 산업 안전 등 7개 분야에서 진행된다.

도교육청은 점검 결과 경미한 사항은 학교에서 즉시 조치하도록 하고, 위험도가 높거나 중·장기 개선이 필요한 사항은 교육지원청 및 관련 부서와 협의해 단계적으로 개선할 방침이다.

김용인 도교육청 체육 건강 안전 과장은 "안전사고를 예방하고 학생들이 안심할 수 있는 학교를 만드는 것이 최우선 과제"라며 "학교안전 종합 점검을 지속적으로 강화해 안전한 교육 환경을 조성하겠다"고 말했다.

