직방 "3월 전국 아파트 입주 물량 9597가구…올해 최저 수준"

수도권 5513가구·지방 4084가구로 단기 감소

직방 "단기적 감소 구간…시장 영향 제한적"

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 직방은 2026년 3월 전국 아파트 입주 물량이 9597가구로 집계됐다고 23일 밝혔다. 이는 전년 동월(2만7251가구) 대비 65%, 전월(1만5663가구) 대비 39% 감소한 수치로, 올해 월별 입주 물량 중 가장 적다.

권역별로는 수도권 5513가구, 지방 4084가구가 입주한다. 수도권은 전월(7024가구) 대비 22% 감소했고, 지방 역시 전월 8639가구에서 53% 줄어들며 전국적으로 공급이 조정됐다.

[사진=직방]

수도권에서는 서울과 경기 일부 지역을 중심으로 중소 규모 단지 입주가 진행된다. 서울과 경기는 전월과 유사한 수준이지만, 3월 인천 입주 물량 공백으로 수도권 전체 물량은 감소했다.

서울은 서부권 정비사업 완료 단지를 중심으로 총 810가구가 입주한다. 양평12구역을 재개발한 영등포자이디그니티(영등포구 양평동1가) 707가구와 신정282가로주택정비사업을 통해 공급되는 목동중앙하이츠(양천구 신정동) 103가구가 입주를 앞두고 있다.

경기권은 외곽 지역을 중심으로 5개 단지, 총 4703가구가 입주한다. 지역별로는 평택 2723가구, 안성 992가구, 파주 988가구다. 평택에서는 지제역반도체밸리풍경채 1152가구, 힐스테이트평택화양 1571가구가 입주하며, 안성에서는 해링턴플레이스진사 1·2BL 992가구가 입주한다. 파주 운정신도시에서는 운정자이시그니처 988가구가 3월 중순경 입주를 시작한다.

지방은 총 4084가구, 6개 단지가 입주한다. 지역별로는 강원 1167가구, 충남 1060가구, 대구 993가구, 경남 814가구, 제주 50가구 순이다.

강원은 원주시 원동 두산위브더제니스센트럴원주 1167가구가 입주하며, 완료 시 원동 내 최대 규모 단지가 될 전망이다. 충남 아산시 모종동에서는 힐스테이트모종블랑루체 1060가구가, 대구 달서구 본리동에서는 달서푸르지오시그니처 993가구가 입주한다. 경남은 통영과 양산에서 입주가 이어질 예정이다.

3월 입주 물량은 올해 월간 기준 최저 수준이나, 일정 조정에 따른 단기적 감소라는 분석이다. 직방 관계자는 "단월 물량 감소가 시장 전반의 수급 구조 변화를 의미하지는 않는다"고 설명했다. 그는 "4월에는 1만7666가구가 입주를 앞두고 있어 공급이 다시 확대될 예정이며, 이후에도 연평균 수준의 공급 흐름이 이어질 전망"이라고 전했다.

또한 "분기 단위로 일정 수준의 공급이 유지되고 있어 3월의 일시적 입주 공백이 전세시장이나 매매시장에 구조적인 영향을 미칠 가능성은 제한적일 것으로 보인다"고 덧붙였다.

