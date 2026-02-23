전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

트럼프 대통령 "그린란드에 병원선 파견"…현지 "필요 없다" 반발

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 북극권 전략 요충지로 꼽아온 덴마크 자치령 그린란드에 미 해군 병원선을 보내겠다고 밝혔다. 그린란드에 대한 영향력 확대 구상의 연장선으로 해석되는 가운데, 현지와 덴마크 정부는 즉각 반발했다.

트럼프 대통령은 21일(현지시간) 밤 소셜미디어를 통해 "치료를 받지 못하고 있는 많은 환자들을 돌보기 위해 위대한 병원선을 보낼 것이다. 가고 있다!"고 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이는 트럼프 대통령이 지난해 그린란드 특사로 임명한 제프 랜드리 루이지애나 주지사와 회동한 직후 나온 발언이다.

다만 백악관은 병원선 파견의 구체적 배경에 대한 WSJ의 질의에 답하지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 밤 그린란드에 병원선 지원 게시글을 올리면서 첨부한 인공지능(AI) 생성 추정의 이미지. [사진=트루스소셜]

미 해군은 동부에 배치된 'USNS 컴포트'와 서부에 배치된 'USNS 머시' 등 병원선 두 척을 운용 중이다. 그러나 어느 선박이 투입될지, 언제 도착할지는 확인되지 않았다.

선박 위치 추적 사이트에 따르면 두 함정 모두 현재 앨라배마주 모빌의 조선소에서 정비 중이며, 컴포트는 4월 정비를 마칠 예정인 것으로 전해졌다.

그린란드는 기후변화로 북극 해상 항로가 열리면서 지정학적 중요성이 커진 지역이다. 인구 약 5만6천명 가운데 다수는 그린란드 이누이트이며, 모든 주민은 덴마크 시민권을 보유하고 있다. 트럼프 대통령은 그동안 그린란드의 전략적 가치와 광물 자원을 강조해왔다.

그러나 그린란드 정부는 이미 자국민에게 무상 의료를 제공하고 있다며 병원선 파견 필요성을 일축했다. 옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 "사양하겠다"며 "그린란드는 시민에게 무상 치료를 제공하는 공공 의료체계를 갖추고 있다. 이는 우리 사회의 기본 원칙"이라고 밝혔다. 이어 "미국처럼 병원에 가려면 돈을 내야 하는 구조가 아니다"라고 덧붙였다.

안나 방엔하임 보건장관은 광활한 영토와 열악한 인프라로 의료 접근성에 어려움이 있는 것은 사실이라고 인정했다. 일부 주민은 수도 누크까지 항공편으로 이동해 치료를 받아야 하는 상황이다. 다만 그는 "해결책은 미국 병원선이 아니다"라며 덴마크와의 협상을 통해 올해부터 연간 약 3천만 달러의 추가 의료 예산을 확보했다고 밝혔다. 그러면서 트럼프 대통령의 발표에 대해 "심리전의 또 다른 행위처럼 느껴진다"며 "우리의 약점을 이용하는 것은 무례하다"고 비판했다.

그린란드 정부는 그동안 섬을 매각할 의사가 없으며 덴마크 자치령 지위를 유지하겠다는 입장을 거듭 밝혀왔다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 스위스에서 그린란드 문제와 관련해 관세 부과를 거론했다가 철회하며, 마르크 루테 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 그린란드 및 북극 지역에 대한 '미래 합의의 틀'을 마련하겠다고 밝힌 바 있다. 유럽 당국자들은 당시 협상이 그린란드 내 미군 기지 주둔 확대와 북극 안보 강화에 초점이 맞춰질 것으로 내다봤다. 미국이 그린란드 광물 자원 투자에 대해 우선 협상권을 확보하는 방안도 거론됐으며, 이는 러시아와 중국의 접근을 차단하려는 목적이라는 분석이 나왔다.

메테 프레데릭센 덴마크 총리는 22일 페이스북에 "보험이나 재산이 아니라 누구나 평등하게 무상 의료를 받는 나라에 사는 것이 자랑스럽다. 그린란드도 마찬가지"라고 적으며 우회적으로 트럼프 대통령의 구상을 비판했다.
 

wonjc6@newspim.com

 

 

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동