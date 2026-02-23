전체기사 최신뉴스 GAM
노브랜드, 심으뜸 브랜드 '꼬박꼬밥'과 협업 상품 출시

'저당·고단백·저칼로리' 콘셉트...닭가슴살 등 총 7종 상품 선봬

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트 노브랜드의 가성비 컬래버레이션 상품 개발이 계속되고 있다.

설 명절 연휴기간 기름진 음식으로 늘어난 체중 걱정을 덜어줄 수 있는 간편 건강식 협업 상품이 출시돼 눈길을 끌고 있다.

노브랜드는 건강한 간편식에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 180만 명의 구독자를 보유한 피트니스 유튜버 심으뜸이 운영하는 건강 쉐이크 브랜드 '꼬박꼬밥'과 협업을 통해 누구나 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 고단백·저당 간식 라인업을 제안한다고 23일 밝혔다. 

노브랜드가 피트니스 인플루언서 심으뜸과 손잡고 새롭게 선보이는 꼬박꼬밥 제품 모습. [사진=이마트 제공] nrd@newspim.com

갈비맛 닭가슴살(2500원대)을 비롯해 아사이볼젤리 치아씨드(1400원대), 밸런스 단백질바(4300원대), 드링킹 그릭요거트 2종(바나나·다래, 각 1300원대), 씬누들(미역국·매콤트러플짜장, 각 1100원대) 등 7종으로 이마트와 노브랜드 전문점, SSG닷컴 등에서 판매되고 있다.

벌써부터 고객반응은 뜨겁다. 이달 선보인 '드링킹 그릭요거트' 2종은 출시 열흘 만에 3만개가량 판매되는 등 큰 호응을 얻고 있으며, 은은한 단호박과 고소한 견과를 가득 담은 '밸런스 단백질바' 역시 뒤이어 판매가 빠르게 증가하고 있다.

이 밖에도 저당 갈비소스로 맛을 더한 닭가슴살과 매콤한 트러플 짜장, 담백한 미역국 두 가지 맛의 씬누들은 든든한 한끼 식사로 손색이 없고, 톡톡 터지는 치아씨드로 씹는 재미를 더한 아사이볼젤리는 슈가프리 간식으로 다이어트의 복병인 '입터짐'을 방지해준다.

이처럼 식사부터 간식까지 알찬 구성을 바탕으로 노브랜드X꼬박꼬밥 컬래버레이션 상품만으로도 완벽한 하루 식단을 구성할 수 있어 고객들로부터 좋은 평가를 받고 있다.

이러한 협업의 배경에는 헬시플레저 트렌드가 단순한 유행을 넘어, 식품 선택 전반에 영향을 미치고 있다는 것을 포착했기 때문이다.

실제로 KREI 한국농촌경제연구원에서 지난해 12월 발표한 '2025 식품소비행태조사'에 따르면 국내 소비자들이 식품 구매 시 가장 고려하는 요소가 '건강중시'로 나타난 만큼, 노브랜드는 고객들이 합리적인 가격에 건강한 먹거리를 구매할 수 있도록 이번 협업을 진행했다.

한편, 노브랜드는 지난해 2월부터 브랜드 협업을 통한 차별화된 콜라보 상품 개발을 이어 가고 있다. '슈퍼말차'를 시작으로 '아우어베이커리', '진로' 등 다양한 협업 시리즈는 출시 이후 현재까지 1년만에 누적 합산 판매량 400만개를 돌파하며 큰 인기를 얻고 있다.

김혜영 이마트 노브랜드사업부 PN개발팀장은 "노브랜드는 올해 11주년을 앞두고 있는 PB의 원조로서 물가안정과 함께 트렌드를 선도하여 젊은 고객을 유입하는 노력을 지속하고 있다"며 "이번 '꼬박꼬밥'과의 협업 역시 다가오는 여름을 대비해 가성비 있는 건강 루틴을 만들고자 하는 수요를 겨냥하여 기획하였다" 라고 말했다.

nrd@newspim.com

