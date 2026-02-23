[종합] 2월 중순 수출 23.5% 증가…반도체 134% 급증 '견인차'

수출액 435억달러 '역대 최대'

수입 386억달러…11.7% 증가

무역수지 49억달러 흑자 달성

대미 수출도 21.9% 증가 '선전'

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 2월 들어 중순까지 수출이 전년대비 23.5%나 급등했다.

미국의 관세 조치로 인한 불확실성 증가에도 불구하고 우리나라의 수출은 견조한 증가세를 지속하고 있다.

23일 산업통상부와 관세청에 따르면, 2월 들어 20일까지 수출액은 435억 달러로 전년동기대비 23.5% 증가했다.

수입은 386억달러로 전년대비 11.7% 늘었다. 무역수지는 49억달러 흑자를 기록했다.

우선 이달 수출 실적은 같은 기간 역대 최대의 성과다. 기존 최대인 지난해 12월 중순 수출액(430억달러)를 넘어선 것이다.

주요 품목별로 보면, 반도체 수출이 전년대비 134.1%나 급증했다. 석유제품(+10.5%)과 컴퓨터 주변기기(+129.2%) 등 품목에 늘었고, 승용차는26.6% 감소했다. 반도체 수출 비중은 34.7%로 16.4%p 늘었다.

지역별로 보면, 대(對)중국 수출이 30.8% 급증했고, 미국도 21.9%나 늘었다. 베트남(+17.6%), 유럽연합(+11.4%), 대만(+76.4%) 수출도 호조세를 이어갔다. 수출 상위 3국(중국, 미국, 베트남) 수출 비중은 47.5%를 기록했다.

수입 현황을 보면, 반도체 수입이 전년대비 19.2% 늘었고 원유(+0.8%), 반도체 제조장비(+28.5%) 등이 증가한 반면, 기계류 6.0% 감소했다. 에너지(원유, 가스, 석탄) 수입액은 10.6% 증가했다.

지역별로 보면 대(對)중국 수입이 38.6% 늘었고, 유럽연합(+10.5%)과 베트남(+32.4%), 대만(+8.5%) 등이 증가한 반면, 미국은 3.2%) 감소했다.

정부 관계자는 "2월 중순까지 수출이 역대 최대치를 기록하며 견조한 수출을 지속하고 있다"면서 "무역수지도 안정적인 흑자기조를 유지하고 있다"고 설명했다.

