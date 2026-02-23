로킷헬스케어, 美 연방정부 재향군인 병원 시장 진출

당뇨발·피부재생 플랫폼 VHA 공급 시작

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 초개인화 장기재생 플랫폼 전문기업 로킷헬스케어는 미국 연방정부 재향군인 의료 시스템에 진출해 재향군인 보건청(VHA) 산하 종합병원에 당뇨발(DFU) 및 피부재생 플랫폼 공급을 시작했다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 뉴욕 최대 민간 의료 네트워크인 노스웰 헬스를 통해 기술력을 검증받은 로킷헬스케어는 이를 기반으로 VHA 공급 체계에 진입하며 민간 병원 기반 레퍼런스를 공공 보훈 채널로 확장하는 경로를 완성했다.

VHA는 올해 기준 약 920만 명 이상의 등록 환자와 연간 약 1200억 달러(약 162조원) 이상의 의료 예산을 집행하는 미국 최대 규모의 통합 의료 시스템이다. 특히 VHA 내 당뇨 관련 치료비 지출만 연간 약 35억 달러(약 4조7000억원)에 달한다.

로킷헬스케어 로고. [사진=로킷헬스케어]

로킷헬스케어는 이번 VHA 공급 레퍼런스를 바탕으로 미국 전역의 공보험 시장 진입을 가속화할 방침이다. 업계 관계자들은 이번 진입이 미국 표준 치료(Standard of Care, SOC) 가이드라인 등재의 교두보가 돼 기업 가치의 질적 재평가를 견인할 것으로 전망하고 있다.

또한 업계 관계자는 "VHA 입성은 미국 내 의료 체계에서 기술력을 공식 인정받았음을 의미한다"며 "향후 Medicare 및 Medicaid 시장 확장을 위한 강력한 교두보가 될 것으로 예상된다. 더 나아가 표준 치료(Standard of Care) 등재 시 전 세계 의료 시장에서 점유율을 빠르게 확대하는 기폭제가 될 수 있다"고 설명했다.

로킷헬스케어는 2025년 독보적 매출 성장과 연간 영업이익 흑자 구조를 입증하며 시장의 신뢰를 공고히 해왔다. 이번 미국 연방 정부 공급망 합류는 기업의 질적 성장을 견인하고 글로벌 공공 의료 시장 점유율을 확대하는 결정적 전환점이 될 것으로 보인다.

로킷헬스케어 관계자는 "이번 미국 재향군인 보훈 의료 시스템 진입은 기업 가치를 한 단계 높이는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 글로벌 1위 장기재생 플랫폼 기업으로서의 입지를 더욱 굳건히 하겠다"고 밝혔다.

